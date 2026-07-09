Michele Kang es una empresaria surcoreana-estadounidense que ha pasado de ser una magnate de la tecnología médica, a convertirse en la figura más influyente del futbol femenino global.

Tras vender su empresa Cognosante por mil millones de dólares, Kang ha invertido una fortuna superior a los 200 millones de dólares en la adquisición de equipos como el Washington Spirit, el Olympique de Lyon y las London City Lionesses.

¿Quién es Michele Kang, propietaria del London City Lionesses?

Yongmee Michele Kang nació el 1 de junio de 1959 en Seúl, Corea del Sur. Es una magnate empresarial, inversionista y filántropa surcoreana-estadounidense, reconocida actualmente como una de las figuras más influyentes en el futbol femenino mundial.

Michele Kang, Propietaria del London City Lionesses (@yalesomalumni / Instagram )

Con un patrimonio estimado en 1,200 millones de dólares, se ha convertido en la primera mujer en construir un imperio multiclub dedicado exclusivamente al deporte femenino a través de su organización Kynisca Sports.

Creció en Corea del Sur y se mudó a Estados Unidos en 1981, utilizando el dinero destinado originalmente a su boda para financiar sus estudios.

Kang ha construido un ecosistema independiente que busca separar el futbol femenino de las estructuras masculinas para darle su propia rentabilidad y excelencia médica.

¿Cuántos años tiene Michele Kang,?

Michele Kang tiene 67 años de edad.

¿Quién es el esposo de Michele Kang?

Michele Kang no tiene pareja actualmente; es divorciada y maneja sus negocios y su imperio deportivo de manera independiente.

¿Qué signo zodiacal es Michele Kang?

Michele Kang es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Michele Kang?

Michele Kang no tiene hijos.

Michele Kang, Propietaria del London City Lionesses (@londoncitylionesses / Instagram )

¿Qué estudió Michele Kang?

Michele Kang se graduó en Economía por la Universidad de Chicago y obtuvo una maestría en administración (MBA/MPPM) de Yale.

¿En qué ha trabajado Michele Kang, propietaria del London City Lionesses?

Michele Kang fue vicepresidenta en Northrop Grumman antes de fundar en 2008 Cognosante, una empresa de tecnología para el sector salud que operaba inicialmente desde su garaje.

En 2024, vendió la compañía a Accenture por más de 1.000 millones de dólares.

Michele Kang irrumpió en el deporte tras quedar impresionada por el Mundial Femenino de 2019. Su objetivo es demostrar que el futbol femenino es un “buen negocio” y no una obra de caridad.

Su holding, Kynisca Sports, gestiona actualmente tres clubes principales:

Washington Spirit (EU): Se convirtió en propietaria mayoritaria en 2022 tras una inversión récord de 35 millones de dólares OL Lyonnes (Francia): Adquirió la mayoría de la sección femenina del Olympique de Lyon (el club más laureado de Europa) en 2023, dándole una identidad independiente London City Lionesses (Inglaterra): Compró el club en 2023 cuando estaba al borde de la liquidación, logrando su ascenso a la Women’s Super League (WSL) en menos de dos años

Recientemente dio un golpe histórico en el mercado al concretar el fichaje de la estrella mundial Alexia Putellas.

En junio de 2025, hizo historia al convertirse en la primera mujer en presidir un club de futbol profesional de élite en Francia, el Olympique de Lyon.

Asumiendo las riendas del equipo masculino para sanear sus finanzas y evitar un descenso administrativo.

Lanzó el Kynisca Innovation Hub, destinando 50 millones de dólares para investigar el rendimiento y la salud específica de las atletas, criticando que históricamente se haya entrenado a las mujeres como si fueran “hombres pequeños”.

Es conocida por realizar las mayores donaciones en la historia del deporte femenino, incluyendo 30 millones de dólares a la Federación de Fútbol de EU, para programas de desarrollo.

Y 4 millones de dólares al equipo de rugby siete femenino de EU tras su medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ha sido galardonada como la “Filántropa Deportiva del Año” por ESPN en 2025.