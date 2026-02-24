América no puede pasar mucho tiempo sin ser campeón de la Liga MX, así lo exige su historia y prestigio. En ese sentido, se reveló que el equipo realizará una inversión millonaria para reforzarse rumbo al Apertura 2026.

Andrés Vaca, comunicador de la cadena TUDN, soltó el bombazo acerca de que los nuevos inversionistas del América, que integran el consorcio General Atlantic, preparan una inyección millonaria a partir del próximo verano.

Henry Martín, futbolista profesional mexicano (@henrymartinm/ Instagram)

América tendrán mucho dinero para invertir y reforzarse

La inversión millonaria que realizaría el América en el próximo verano, abre la puerta a fichajes que hoy parecen imposibles para la Liga MX, y que las Águilas podrían hacer realidad.

Uno de los sueños que hay en la directiva del América y en sus millones de aficionados, es volver a ver a Raúl Jiménez con la playera azulcrema.

La inversión millonaria que haría el América permitirá que el goleador del Fulham vuele de regreso al Nido de Coapa.

Directiva de América ya buscaría al reemplazo de André Jardine (JONATHAN DUENAS)

Raúl Jiménez no sería el único refuerzo bomba del América

Ganar la Liga MX, pero sobre todo, buscar el campeonato de la Concachampions son los objetivos principales del América, y en ese sentido sería la inversión millonaria del equipo en los próximos meses.

Este movimiento implicaría muchos cambios en el equipo América, como la inminente salida de jugadores como Kevin Álvarez, Jonathan dos Santos y Brian Rodríguez, entre otros.

El futuro de André Jardine como DT del América no está garantizado, y dependería en buena medida de los resultados que obtenga en el Clausura 2026 y en las siguientes fases de la Concachampions 2026.