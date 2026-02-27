Con el viernes botanero inicia el 27 de febrero la Jornada 7 del Clausura 2026 de Liga MX. Los partidos Mazatlán vs Pachuca, Querétaro vs Santos, FC Juárez vs Atlas y Tijuana vs Pumas podrán verse por FOX One y Canal 7.
Estos son los 4 partidos programados en el viernes botanero de la Jornada 8 de Liga MX:
- Mazatlán vs Pachuca| 19 horas | FOX y FOX One
- Querétaro vs Santos | 19 horas | Canal 7, FOX y FOX One
- FC Juárez vs Atlas | 21 horas | Canal 7, FOX y FOX One
- Tijuana vs Pumas | 21:06 horas | FOX y FOX One
Mazatlán vs Pachuca: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 27 de febrero
Mazatlán recibe a Pachuca en el inicio de la Jornada 8 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 27 de febrero, partido que se jugará a las 19 horas.
Las plataformas FOX y FOX One transmitirán el partido.
- Partido: Mazatlán vs Pachuca
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Encanto
- Transmisión: FOX y FOX One
Querétaro vs Santos: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 27 de febrero
Querétaro vs Santos chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 27 de febrero en la cancha del Estadio La Corregidora.
Las plataformas FOX y FOX One, además del Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: Querétaro vs Santos
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio La Corregidora
- Transmisión: FOX, FOX One y Canal 7
FC Juárez vs Atlas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 27 de febrero
FC Juárez vs Atlas chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 27 de febrero en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.
Las plataformas FOX y FOX One, además del Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: FC Juárez vs Atlas
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX, FOX One y Canal 7
Tijuana vs Pumas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 27 de febrero
Tijuana vs Pumas chocan en el viernes botanero de la Liga MX, el 27 de febrero en la cancha del Estadio Caliente.
Las plataforma FOX y FOX One transmitirán el partido.
- Partido: Tijuana vs Pumas
- Fase: Jornada 8 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Caliente
- Transmisión: FOX y FOX One