Tigres vs Pachuca se enfrentarán en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el viernes 20 de febrero de 2026 y será transmitido por Canal 7 y Fox One.

Partido: Tigres vs Pachuca

Fase: Jornada 7

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7 y Fox One

Tigres vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX?

Tigres vs Pachuca se enfrentarán el viernes 20 de febrero como parte de la Jornada 7 de la Liga MX.

Tigres vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

El Tigres vs Pachuca se jugará a las 19 horas, tiempo del centro de México, el viernes 20 de febrero de 2026.

Tigres vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX?

El Tigres vs Pachuca será transmitido por la plataforma de Fox One y Canal 7 el viernes 20 de febrero a las 19 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario.

Partido: Tigres vs Pachuca

Fase: Jornada 7

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Canal 7 y Fox One

Tigres vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX? (Fernando Monreal)

¿Cómo llegan Tigres y Pachuca al partido de la Jornada 7 de Liga MX?

Tigres llega a la Jornada 7 de la Liga MX luego de jugar contra Cruz Azul, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra Pachuca.

Pachuca, por su parte, enfrentó a Atlas en la Jornada 6 y los venció por 3-1, por lo que ahora tienen la mira puesta en Tigres con el objetivo de ganar y escalar posiciones en la Liga MX.