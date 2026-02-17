Puebla vs América se enfrentarán en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el viernes 20 de febrero a las 21:06 horas por Canal 7 y Fox One.
- Partido: Puebla vs América
- Fase: Jornada 7 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026
- Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Canal 7 y Fox One
Puebla vs América: Hora para ver el partido de la Jornada 7 la Liga MX
Puebla vs América se medirán el viernes 20 de febrero como parte de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.
Puebla vs América: Canal para ver el partido de la Jornada 7 la Liga MX
Canal 7 y Fox One transmitirá el partido Puebla vs América, el viernes 20 de febrero a las 21:06 horas.
¿Cómo llegan Puebla y América a la Jornada 7 de la Liga MX?
Con 8 puntos, América terminó en el lugar 10 de la tabla general de la Liga MX.
En la Jornada 6, América perdió 1-0 ante Chivas.
Puebla llega al juego contra las Águilas tras perder 2-3 ante Pumas en la Jornada 6 de la Liga MX.
El equipo poblano se quedó con 5 puntos en el lugar 13, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Cuauhtémoc si quiere escalar posiciones.