Puebla vs América se enfrentarán en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el viernes 20 de febrero a las 21:06 horas por Canal 7 y Fox One.

Partido: Puebla vs América

Fase: Jornada 7 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Canal 7 y Fox One

Puebla vs América se medirán el viernes 20 de febrero como parte de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Canal 7 y Fox One transmitirá el partido Puebla vs América, el viernes 20 de febrero a las 21:06 horas.

Puebla vs América: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX. (David Leah / MEXSPORT)

¿Cómo llegan Puebla y América a la Jornada 7 de la Liga MX?

Con 8 puntos, América terminó en el lugar 10 de la tabla general de la Liga MX.

En la Jornada 6, América perdió 1-0 ante Chivas.

Puebla llega al juego contra las Águilas tras perder 2-3 ante Pumas en la Jornada 6 de la Liga MX.

El equipo poblano se quedó con 5 puntos en el lugar 13, por lo que tendrá que ganar en el Estadio Cuauhtémoc si quiere escalar posiciones.