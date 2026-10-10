América vs Rayados juegan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.

América vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

América 2-2 Rayados es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX.

Pronóstico: América 2-2 Rayados

América vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Rayados, en la Jornada 11 de Liga MX en el Apertura 2026.

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja

Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Raphael Veiga y Brian Rodríguez

Delantero: Henry Martín

América no tendrá un partido sencillo ante Rayados (---MexsportAgency--- / ---MexsportAgency---)

Rayados

Portero: Esteban Andrada

Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga

Mediocampistas: Óliver Torres, Orbelín Pineda, Luca Orellano, Jesús Arellano

Delanteros: Lucas Ocampos y Hugo Cuypers

América vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

América vs Rayados juegan en la Jornada 11 de la Liga MX. Sábado 10 de octubre a las 21 horas por Canal 5, TUDN y ViX.