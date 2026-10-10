América vs Rayados juegan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-2 en el Estadio Banorte. Conoce las posibles alineaciones del partido.
América vs Rayados: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
América 2-2 Rayados es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX.
Pronóstico: América 2-2 Rayados
América vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido América vs Rayados, en la Jornada 11 de Liga MX en el Apertura 2026.
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América vs Rayados: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 11 de la Liga MX
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Kevin Álvarez, Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Cristian Borja
- Mediocampistas: Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Raphael Veiga y Brian Rodríguez
- Delantero: Henry Martín
Rayados
- Portero: Esteban Andrada
- Defensas: Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Óliver Torres, Orbelín Pineda, Luca Orellano, Jesús Arellano
- Delanteros: Lucas Ocampos y Hugo Cuypers
América vs Rayados: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX
América vs Rayados juegan en la Jornada 11 de la Liga MX. Sábado 10 de octubre a las 21 horas por Canal 5, TUDN y ViX.
- Partido: América vs Rayados
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX