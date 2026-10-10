Atlas vs Chivas juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-3 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlas vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Atlas 1-3 Chivas es el pronóstico en el Estadio Jalisco, como parte en la Jornada 11 del Apertura 2026.
Pronóstico: Atlas 1-3 Chivas.
Atlas vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Chivas en la Jornada 11 de Liga MX en su Apertura 2026.
Atlas
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Gustavo Ferrareis, Manuel Capasso, Gaddi Aguirre y Sergio Hernández
- Mediocampistas: Aldo Rocha, Edgar Zaldívar, Paulo Ramírez y Diego González
- Delanteros: Arturo Alfonso González y Eduardo Aguirre
Chivas
- Portero: Raúl “Tala” Rangel
- Defensas: Alan Mozo, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González
- Mediocampistas: Fernando “Oso” González, Luis Romo, Omar Govea, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez
- Delantero: Ángel Sepúlveda
Atlas vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX
Atlas vs Chivas se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Sábado 10 de octubre a las 19:00 horas por Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Atlas vs Chivas
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN