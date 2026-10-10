Atlas vs Chivas juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-3 en el Estadio Jalisco. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Atlas 1-3 Chivas es el pronóstico en el Estadio Jalisco, como parte en la Jornada 11 del Apertura 2026.

Pronóstico: Atlas 1-3 Chivas.

Atlas vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Chivas en la Jornada 11 de Liga MX en su Apertura 2026.

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Gustavo Ferrareis, Manuel Capasso, Gaddi Aguirre y Sergio Hernández

Mediocampistas: Aldo Rocha, Edgar Zaldívar, Paulo Ramírez y Diego González

Delanteros: Arturo Alfonso González y Eduardo Aguirre

Chivas

Portero: Raúl “Tala” Rangel

Defensas: Alan Mozo, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González

Mediocampistas: Fernando “Oso” González, Luis Romo, Omar Govea, Roberto Alvarado y Efraín Álvarez

Delantero: Ángel Sepúlveda

Atlas vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

Atlas vs Chivas se miden en la Jornada 11 de la Liga MX. Sábado 10 de octubre a las 19:00 horas por Canal 5, ViX y TUDN.