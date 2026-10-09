Tigres vs Toluca juegan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-2 en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tigres vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Tigres 1-2 Toluca es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX.

Pronóstico: Tigres 1-2 Toluca

Tigres vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Toluca, en la Jornada 11 de Liga MX en el Apertura 2026.

Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Alan Franco y Fernando Ordóñez

Mediocampistas: Rômulo Zwarg, Juan Pablo Vigón, Diego Lainez y Juan Brunetta

Delanteros: Rodrigo Aguirre y Ricardo Monreal

Toluca es uno de los favoritos para ser campeón en la Liga MX (Jafet Moz / Jafet Moz)

Toluca

Portero: Hugo González

Defensas: Luan García, Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo

Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Víctor Guzmán y Alexis Vega

Delanteros: Federico Viñas y Jorge Díaz Price

Tigres vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

Tigres vs Toluca juegan en la Jornada 11 de la Liga MX. Viernes 9 de octubre a las 21 horas por Canal 7 y FOX One.