Tigres vs Toluca juegan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-2 en el Estadio Universitario. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tigres vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Tigres 1-2 Toluca es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX.
Pronóstico: Tigres 1-2 Toluca
Tigres vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Toluca, en la Jornada 11 de Liga MX en el Apertura 2026.
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Joaquim Pereira, Alan Franco y Fernando Ordóñez
- Mediocampistas: Rômulo Zwarg, Juan Pablo Vigón, Diego Lainez y Juan Brunetta
- Delanteros: Rodrigo Aguirre y Ricardo Monreal
Toluca
- Portero: Hugo González
- Defensas: Luan García, Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo
- Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Víctor Guzmán y Alexis Vega
- Delanteros: Federico Viñas y Jorge Díaz Price
Tigres vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX
Tigres vs Toluca juegan en la Jornada 11 de la Liga MX. Viernes 9 de octubre a las 21 horas por Canal 7 y FOX One.
- Partido: Tigres vs Toluca
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 9 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Canal 7 y FOX One