FC Juárez vs Tijuana juegan en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 1-0 en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Conoce las posibles alineaciones del partido.

FC Juárez vs Tijuana: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

FC Juárez 1-0 Tijuana es el pronóstico en el Estadio Olímpico Benito Juárez, como parte en la Jornada 11 del Apertura 2026.

Pronóstico: FC Juárez 1-0 Tijuana.

FC Juárez vs Tijuana: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Tijuana, en la Jornada 11 de Liga MX en su Apertura 2026.

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Javier Aquino, José Juan García, Jesús Murillo y Alejandro Mayorga

Mediocampistas: Denzell García, Monchu y Rodolfo Pizarro

Delanteros: Jairo Torres, José Luis Rodríguez y Óscar Estupiñán

Tijuana

Portero: José Antonio Rodríguez

Defensas: Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez y Pablo Ortiz

Mediocampistas: Iván Tona, José Ignacio Rivero, Kevin Castañeda y Ramiro Árciga

Delanteros: Aldahir Pérez y Mourad El Ghezouani

FC Juárez vs Tijuana: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

FC Juárez vs Tijuana se miden a partir de las 17:00 horas el sábado 10 de octubre en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

El partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 será transmitido por Fox One.