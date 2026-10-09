Puebla vs León juegan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Puebla vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX
Puebla 2-1 León es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX.
Pronóstico: Puebla 2-1 León
Puebla vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liag MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs León, en la Jornada 11 de Liga MX en el Apertura 2026.
Puebla
- Portero: Ricardo Gutiérrez
- Defensas: Pachuca, Almada, Vargas y Monarrez
- Mediocampistas: Sanabria, Garnica, Tomás, Organista y Baltazar
- Delanteros Ignacio Maestro Puch
León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Salvador Reyes, S. Venegas, Stiven Barreiro y Bryan Colula
- Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, José Rodríguez y Fernando Beltrán
- Delanteros: Juan Pablo Domínguez, I. Díaz y Díber Cambindo
Puebla vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX
Puebla vs León abren la Jornada 11 de la Liga MX. Viernes 9 de octubre a las 19 horas por Canal 7, ESPN y Disney.
- Partido: Puebla vs León
- Fase: Jornada 11 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 9 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Canal 7, ESPN y Disney