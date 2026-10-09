Puebla vs León juegan en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Puebla vs León: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de la Liga MX

Puebla 2-1 León es el pronóstico en el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 de Liga MX.

Pronóstico: Puebla 2-1 León

Puebla vs León: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liag MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Puebla vs León, en la Jornada 11 de Liga MX en el Apertura 2026.

Puebla

Portero: Ricardo Gutiérrez

Defensas: Pachuca, Almada, Vargas y Monarrez

Mediocampistas: Sanabria, Garnica, Tomás, Organista y Baltazar

Delanteros Ignacio Maestro Puch

Puebla ha tenido un Apertura 2026 irregular (Jafet Moz / MEXSPORT)

León

Portero: Óscar García

Defensas: Salvador Reyes, S. Venegas, Stiven Barreiro y Bryan Colula

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, José Rodríguez y Fernando Beltrán

Delanteros: Juan Pablo Domínguez, I. Díaz y Díber Cambindo

León busca la clasificación a la Liguilla (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

Puebla vs León: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de Liga MX

Puebla vs León abren la Jornada 11 de la Liga MX. Viernes 9 de octubre a las 19 horas por Canal 7, ESPN y Disney.