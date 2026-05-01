Atlas vs Cruz Azul es uno de los cruces en los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido de ida se jugará el sábado 2 de mayo en el Estadio Jalisco. El pronóstico es un empate 1-1.

Atlas vs Cruz Azul: Pronóstico para la ida de los cuartos de final

Atlas recibe a Cruz Azul en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX, donde el marcador será un empate 1-1.

  • Pronóstico: Atlas 1-1 Cruz Azul
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Cruz Azul empata vs Querétaro y podría perder por alineación indebida en la Liga MX (Ulises Naranjo)

Atlas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones para el partido de ida de los cuartos de final

Atlas y Cruz Azul se miden en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.

Atlas:

  • Portero: Camilo Vargas
  • Defensas: Aguirre, Capasso, Schegel, Rocha y Hernández
  • Mediocampistas: Ramírez, Ferrareis, García y González
  • Delantero: Eduardo Aguirre

Cruz Azul:

  • Portero: Andrés Gudiño
  • Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos
  • Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela
  • Delanteros: Gabriel Fernández

Atlas vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Liga MX?

Cruz Azul visita a al Atlas en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Sábado 2 de mayo; 21:15 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.

  • Partido: Atlas vs Cruz Azul
  • Fase: Ida cuartos de final Liga MX
  • Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
  • Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube