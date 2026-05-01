Atlas vs Cruz Azul es uno de los cruces en los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El partido de ida se jugará el sábado 2 de mayo en el Estadio Jalisco. El pronóstico es un empate 1-1.
Atlas vs Cruz Azul: Pronóstico para la ida de los cuartos de final
Atlas recibe a Cruz Azul en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX, donde el marcador será un empate 1-1.
- Pronóstico: Atlas 1-1 Cruz Azul
Atlas vs Cruz Azul: Posibles alineaciones para el partido de ida de los cuartos de final
Atlas y Cruz Azul se miden en el duelo de ida de los cuartos de final de la Liga MX. A continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido.
Atlas:
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Aguirre, Capasso, Schegel, Rocha y Hernández
- Mediocampistas: Ramírez, Ferrareis, García y González
- Delantero: Eduardo Aguirre
Cruz Azul:
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Omar Campos
- Mediocampistas: Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi, José Paradela
- Delanteros: Gabriel Fernández
Atlas vs Cruz Azul: ¿Cuándo y dónde ver los cuartos de final de la Liga MX?
Cruz Azul visita a al Atlas en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Sábado 2 de mayo; 21:15 horas por Canal 5, TUDN, ViX y YouTube.
- Partido: Atlas vs Cruz Azul
- Fase: Ida cuartos de final Liga MX
- Fecha: Sábado 2 de mayo de 2026
- Horario: 21:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y YouTube