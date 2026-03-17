América vs Philadelphia Union juegan la vuelta de octavos de final de la Concachampions 2026 el miércoles 18 de marzo de 2026, y el pronóstico es triunfo de las Águilas, 3-1, para sellar su pase a la siguiente ronda.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, América vs Philadelphia Union, que se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes.
América vs Philadelphia Union: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de vuelta de octavos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de América, 3-0 ante Philadelphia Union.
- Pronóstico: América 3-1 Philadelphia Union
América vs Philadelphia Union: Posibles alineaciones de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, América vs Philadelphia Union, como parte de la Concachampions 2026.
América
- Portero: Rodolfo Cota
- Defensas: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja
- Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Brian Rodríguez
- Delanteros: Raphael Veiga y Patricio Salas
Philadelphia Union
- Portero: Andrew Rick
- Defensas: Geiner Martínez, Olwethu Makhanya, Nathan Harriel y Philippe Ndinga
- Mediocampistas: Jovan Lukić, Cavan Sullivan, Jesús Bueno, Milan Iloski
- Delanteros: Agustín Anello y Ezekiel Alladoh
¿Qué necesita América para avanzar en la Concachampions 2026?
América ganó 1-0 al Philadelphia en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026.
- América necesita mantener la ventaja en el marcador para avanzar en la Concachampions 2026.
América vs Philadelphia Union: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?
América vs Philadelphia Union se enfrentarán el miércoles 18 de marzo en la Concachampions 2026.
- Partido: América vs Philadelphia Union
- Fase: Vuelta de octavos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: FOX One