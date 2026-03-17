América vs Philadelphia Union juegan la vuelta de octavos de final de la Concachampions 2026 el miércoles 18 de marzo de 2026, y el pronóstico es triunfo de las Águilas, 3-1, para sellar su pase a la siguiente ronda.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, América vs Philadelphia Union, que se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

América vs Philadelphia Union: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de octavos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de América, 3-0 ante Philadelphia Union.

Pronóstico: América 3-1 Philadelphia Union

Raphael Veiga anotó el gol en la ida ante Philadelphia (David Leah / David Leah)

América vs Philadelphia Union: Posibles alineaciones de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, América vs Philadelphia Union, como parte de la Concachampions 2026.

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja

Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Brian Rodríguez

Delanteros: Raphael Veiga y Patricio Salas

Philadelphia Union

Portero: Andrew Rick

Defensas: Geiner Martínez, Olwethu Makhanya, Nathan Harriel y Philippe Ndinga

Mediocampistas: Jovan Lukić, Cavan Sullivan, Jesús Bueno, Milan Iloski

Delanteros: Agustín Anello y Ezekiel Alladoh

¿Qué necesita América para avanzar en la Concachampions 2026?

América ganó 1-0 al Philadelphia en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026.

América necesita mantener la ventaja en el marcador para avanzar en la Concachampions 2026.

América vs Philadelphia Union: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

América vs Philadelphia Union se enfrentarán el miércoles 18 de marzo en la Concachampions 2026.