América vs Philadelphia Union juegan la vuelta de octavos de final de la Concachampions 2026 el miércoles 18 de marzo de 2026, y el pronóstico es triunfo de las Águilas, 3-1, para sellar su pase a la siguiente ronda.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, América vs Philadelphia Union, que se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes.

América vs Philadelphia Union: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de octavos de final de la Concachampions 2026, es triunfo de América, 3-0 ante Philadelphia Union.

  • Pronóstico: América 3-1 Philadelphia Union
América vs Mazatlán: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de la Liga MX.
Raphael Veiga anotó el gol en la ida ante Philadelphia (David Leah / David Leah)

América vs Philadelphia Union: Posibles alineaciones de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, América vs Philadelphia Union, como parte de la Concachampions 2026.

América

  • Portero: Rodolfo Cota
  • Defensas: Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja
  • Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Erick Sánchez y Brian Rodríguez
  • Delanteros: Raphael Veiga y Patricio Salas

Philadelphia Union

  • Portero: Andrew Rick
  • Defensas: Geiner Martínez, Olwethu Makhanya, Nathan Harriel y Philippe Ndinga
  • Mediocampistas: Jovan Lukić, Cavan Sullivan, Jesús Bueno, Milan Iloski
  • Delanteros: Agustín Anello y Ezekiel Alladoh

¿Qué necesita América para avanzar en la Concachampions 2026?

América ganó 1-0 al Philadelphia en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026.

  • América necesita mantener la ventaja en el marcador para avanzar en la Concachampions 2026.

América vs Philadelphia Union: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

América vs Philadelphia Union se enfrentarán el miércoles 18 de marzo en la Concachampions 2026.

  • Partido: América vs Philadelphia Union
  • Fase: Vuelta de octavos de final
  • Torneo: Concachampions 2026
  • Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
  • Transmisión: FOX One