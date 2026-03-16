Cruz Azul vs Rayados juegan el martes 17 de marzo en la vuelta de la Concachampions 2026. Pronóstico 2-2 que le daría el pase a La Máquina a los cuartos de final. Conoce las posibles alineaciones.
- Cruz Azul ganó 3-2 a Rayados en la ida jugada en Monterrey.
Cruz Azul vs Rayados: Pronóstico del partido de vuelta de la Concachampions 2026
El pronóstico del partido Cruz Azul vs Rayados es empate en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026.
Ese resultado le daría el pase a Cruz Azul con marcador global de 5-4.
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- Pronóstico: Cruz Azul 2-2 Rayados (Global 5-4)
Cruz Azul vs Rayados: Posibles alineaciones del partido de vuelta de la Concachampions 2026
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Rayados, en la vuelta de la Concachampions 2026.
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, José Paradela, Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez
- Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Medina, Salcedo, Aceves y Chávez
- Mediocampistas: Tecatito Corona, Jorge Rodríguez, Cristian Reyes y Lucas Ocampo
- Delantero: Uros Durdevic y Luca Orellano
Cruz Azul vs Rayados: Fecha y horario para ver el partido de la Concachampions 2026
Cruz Azul vs Rayados se enfrentarán en la vuelta de octavos de final de la Concachampions 2026, el martes 17 de marzo a las 21 horas por FOX One.
- Partido: Cruz Azul vs Rayados
- Fase: Partido de vuelta octavos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 17 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One