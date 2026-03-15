Cruz Azul vs Rayados juegan la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el martes 17 de marzo a las 21 horas por FOX One.

  • Partido: Cruz Azul vs Rayados
  • Fase: Vuelta octavos de final
  • Torneo: Concachampions 2026
  • Fecha: Martes 17 de marzo de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: FOX One

Cruz Azul vs Rayados: ¿Cuándo ver el partido de vuelta de la Concachampions 2026?

El martes 17 de marzo de 2026 se jugará el partido Cruz Azul vs Rayados correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026.

Cruz Azul vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de vuelta de la Concachampions 2026?

El partido Cruz Azul vs Rayados inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México. La plataforma FOX One transmitirá el partido de vuelta de la Concachampions 2026.

  • Partido: Cruz Azul vs Rayados
  • Fase: Vuelta octavos de final
  • Torneo: Concachampions 2026
  • Fecha: Martes 17 de marzo de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: FOX One
¡Como Gignac! Revelan que Anthony Martial habría buscado al hipnotizador John Milton para terminar sequía goleadora.
Anthony Martial, jugador de Rayados. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo llegaron Cruz Azul y Rayados a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026?

Rayados recibió a Cruz Azul en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, aunque no tuvo un resultado favorable pese a ser local.

Cruz Azul derrotó a Rayados por un marcador de 3-2 a su favor, por lo que si quiere avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026 tendrá que mantener o ampliar la ventaja en el partido de vuelta de los octavos de final.