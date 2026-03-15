Cruz Azul vs Rayados juegan la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el martes 17 de marzo a las 21 horas por FOX One.

Partido: Cruz Azul vs Rayados

Fase: Vuelta octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One

Cruz Azul vs Rayados: ¿Cuándo ver el partido de vuelta de la Concachampions 2026?

El martes 17 de marzo de 2026 se jugará el partido Cruz Azul vs Rayados correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026.

Cruz Azul vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de vuelta de la Concachampions 2026?

El partido Cruz Azul vs Rayados inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México. La plataforma FOX One transmitirá el partido de vuelta de la Concachampions 2026.

Partido: Cruz Azul vs Rayados

Fase: Vuelta octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One

Anthony Martial, jugador de Rayados. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cómo llegaron Cruz Azul y Rayados a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026?

Rayados recibió a Cruz Azul en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, aunque no tuvo un resultado favorable pese a ser local.

Cruz Azul derrotó a Rayados por un marcador de 3-2 a su favor, por lo que si quiere avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026 tendrá que mantener o ampliar la ventaja en el partido de vuelta de los octavos de final.