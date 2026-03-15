Cruz Azul vs Rayados juegan la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el martes 17 de marzo a las 21 horas por FOX One.
- Partido: Cruz Azul vs Rayados
- Fase: Vuelta octavos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 17 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One
Cruz Azul vs Rayados: ¿Cuándo ver el partido de vuelta de la Concachampions 2026?
El martes 17 de marzo de 2026 se jugará el partido Cruz Azul vs Rayados correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026.
Cruz Azul vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de vuelta de la Concachampions 2026?
El partido Cruz Azul vs Rayados inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México. La plataforma FOX One transmitirá el partido de vuelta de la Concachampions 2026.
- Partido: Cruz Azul vs Rayados
- Fase: Vuelta octavos de final
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 17 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One
¿Cómo llegaron Cruz Azul y Rayados a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026?
Rayados recibió a Cruz Azul en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, aunque no tuvo un resultado favorable pese a ser local.
Cruz Azul derrotó a Rayados por un marcador de 3-2 a su favor, por lo que si quiere avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026 tendrá que mantener o ampliar la ventaja en el partido de vuelta de los octavos de final.