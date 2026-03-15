Tigres vs Cincinnati juegan la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el jueves 19 de marzo a las 19 horas por FOX One.

Partido: Tigres vs Cincinnati

Fase: Vuelta octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Jueves 19 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: FOX One

Tigres vs Cincinnati: ¿Cuándo ver el partido de vuelta de la Concachampions 2026?

El jueves 19 de marzo de 2026 se jugará el Tigres vs Cincinnati, partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026.

Tigres vs Cincinnati: ¿Dónde ver el partido de vuelta de la Concachampions 2026?

El partido Tigres vs Cincinnati inicia a las 19 horas, tiempo del centro de México. La plataforma FOX One transmitirá el partido de vuelta de la Concachampions 2026.

Partido: Tigres vs Cincinnati

Fase: Vuelta octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Jueves 19 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: FOX One

Ángel Correa, Tigres (Jafet Moz / Jafet Moz)

¿Cómo llegaron Tigres y Cincinnati a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026?

Cincinnati recibió a los Tigres en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026, aunque no tuvo un resultado favorable pese a ser local.

Cincinnati derrotó a los Tigres por un marcador de 3-0 a su favor, por lo que si quiere avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026 tendrá que mantener o ampliar la ventaja en el partido de vuelta de los octavos de final.