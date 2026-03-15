Toluca vs San Diego juegan la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 18 de marzo a las 21 horas por FOX One.

Partido: Toluca vs San Diego

Fase: Vuelta octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: FOX One

Toluca vs San Diego: ¿Cuándo ver el partido de vuelta de la Concachampions 2026?

El miércoles 18 de marzo de 2026 se jugará el Toluca vs San Diego, partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026.

Toluca vs San Diego: ¿Dónde ver el partido de vuelta de la Concachampions 2026?

El partido Toluca vs San Diego inicia a las 21 horas, tiempo del centro de México. La plataforma FOX One transmitirá el partido de vuelta de la Concachampions 2026.

Partido: Toluca vs San Diego

Fase: Vuelta octavos de final

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: FOX One

Jesus Gallardo, jugador de Toluca. (Carlos Heredia / MEXSPORT)

¿Cómo llegaron Toluca y San Diego a la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026?

San Diego recibió al Toluca en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 y tuvo un resultado favorable como local.

San Diego derrotó a Toluca por un marcador de 3-2 a su favor, por lo que si quiere avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026 tendrá que mantener o ampliar la ventaja en el partido de vuelta de los octavos de final.