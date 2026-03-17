El América está a 90 minutos de meterse a los cuartos de final de la Concachampions 2026, y para lograrlo necesita mantener la ventaja global lograda en el partido de ida de octavos de final ante Philadelphia Union.

América ganó 1-0 la ida y avanzaría con cualquier empate a la siguiente ronda de la Concachampions 2026, pues superaría en el global al Philadelphia Union.

América 0-0 Philadelphia Union

América 1-1 Philadelphia Union

América 2-2 Philadelphia Union

América 3-3 Philadlephia Union

Raphael Veiga, jugador del América (David Leah / David Leah)

Esto necesita el América para avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026

Empatar por cualquier marcador o ganar es lo que necesita el América para avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026.

América recibe este miércoles 18 de marzo al Philadelphia Union en el Estadio Ciudad de los Deportes, partido que marcará el final de la etapa de las Águilas jugando en esta inmueble como local.

¿Qué resultado eliminaría al América en la Concachampions 2026?

Una victoria por 2-1, 3-2, 4-3 o más goles, le daría el pase al Philadelphia Union a la siguiente ronda de la Concachampions 2026 sobre América.

Al marcar más goles como visitante y quedar el marcador global empatado, ese criterio le daría el pase a la siguiente ronda al América, en busca del ansiado campeonato internacional que buscan las Águilas.

En caso de que la vuelta termine 1-0 a favor del equipo de la MLS, se jugarán tiempos extras y de se necesario se cobrarán penaltis.

Hora y canal para ver el partido del América en la Concachampions 2026

América vs Philadelphia Union juegan la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026, el miércoles 18 de marzo a las 19 horas por FOX One.