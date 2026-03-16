Cruz Azul logró la victoria como visitante en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 en la cancha de Rayados.

Esto es lo que necesitan ambos equipos para avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026.

A Cruz Azul le basta mantener la ventaja global de 3-2 en el partido de vuelta para acceder a los cuartos de final de la Concachampions 2026.

Rayados, por su parte, requiere ganar por diferencia de 2 goles para avanzar a la siguiente ronda.

Una victoria de 3-2 en la vuelta forzaría a jugar tiempos extras porque el global quedaría empatado a 5 goles.

Cruz Azul vs Rayados en la Concachampions 2026 (ESPECIAL)

Cruz Azul tiene buena ventaja para avanzar a cuartos de final de la Concachampions 2026

Gracias al triunfo 3-2 logrado en Monterrey ante Rayados, Cruz Azul tiene buena ventaja en el partido de vuelta de la Concachampions 2026 este martes 17 de marzo en el Estadio Cuauhtémoc.

Cruz Azul necesita un empate o hasta una derrota por la mínima diferencia para avanzar a los cuartos de final de la Concachampions 2026.

La derrota por gol de una diferencia tendría que ser por marcadores de 0-1 y 1-2, ya que si Rayados anota 3 o más goles como visitante avanzaría por ese criterio.

Rayados necesita una hazaña para avanzar en la Concachampions 2026

El reto para Rayados en la vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026 roza los tintes de hazaña, ya que derrotar por dos goles de diferencia como visitante a Cruz Azul no es fácil.