América vs Pachuca chocaron en la cancha de las Águilas como parte de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, partido que terminó con victoria de las Águilas por marcador de 3-2 en un juego que no quedó a deber en emociones.

El duelo entre América y Pachuca fue una lucha en la parte alta de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil toda vez que las Águilas necesitaban ganar para aspirar al liderato, mientras que las Tuzas querían ser segundas.

Marcador final: América 3-2 Pachuca

América vs Pachuca: así fue el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil

El partido América vs Pachuca de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil no defraudó en cuanto a emociones dado que las dos escuadras hicieron gala de su potencial ofensivo.

América tuvo la propuesta ofensiva, pero Pachuca cada que fue al frente logró generar peligro sobre el arco de Sandra Paños en este duelo de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Goles y situaciones del partido América vs Pachuca:

Minuto 37: Gol de Alexa Soto (América)

Minut0 52: Gol de Nancy Antonio (América)

Minuto 52: Gol de Paola García (Pachuca)

Minuto 78: Gol de Montserrat Saldívar (América)

Minuto 93: Gol de Charlyn Corral (Pachuca)

¿Cómo quedaron América y Pachuca después de 17 jornadas de la Liga MX Femenil?

América y Pachuca jugarán la Liguilla de la Liga MX Femenil en busca del campeonato.

Con la victoria sobre Pachuca, América aseguró el segundo lugar de la clasificación general y aspira a terminar en la cima de la Liga MX Femenil si Rayadas no le gana a Tigres.

América Femenil y Pachuca ofrecieron un juego muy peleado (MexSport Agency / MEXSPORT)

Por el lado de Pachuca, no consiguieron el objetivo de bajar a América del segundo lugar de la Liga MX Femenil y si Tigres le gana a Rayadas, acabarán la fase regular en el cuarto puesto.

Rival de América en la Liguilla de la Liga MX Femenil

América, en estos es líder general de la Liga MX Femenil y su rival en la Liguilla sería FC Juárez.

Tanto el lugar en la tabla general de la Liga MX Femenil como el rival de América en Liguilla todavía pueden cambiar en medida de como queden Rayadas y las Bravas en sus respectivos juegos.

¿Contra quién juega Pachuca en cuartos de final de la Liga MX Femenil?

Pachuca con la derrota permanece por ahora en el tercer lugar de la clasificación general de la Liga MX Femenil y su rival en Liguilla sería Toluca.

Nada está definido por ahora para Pachuca porque corre el riesgo de bajar un puesto en la tabla si Tigres le gana a Rayadas, eso también haría que haya cambio en su rival para la Liguilla de la Liga MX Femenil.