El América sigue en la pelea por un lugar en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, y en la Jornada 17 recibe al Atlas, partido para el que el club azulcrema ya puso a la venta los boletos en la plataforma Fanki.

Con precios que van desde los $400 pesos hasta $1800 pesos, el América lanzó la preventa este lunes 20 de abril en Fanki para los socios azulcrema.

Venta de boletos partido América vs Atlas

Precios de los boletos para América vs Atlas en la Jornada 17

Los precios de los boletos para el América vs Atlas tendrán una promoción especial de 4 x 3 boletos en las localidades Alto Norte, Alto Sur, 300 preferente, 300 cabecera, 100 cabecera, 100 plus norte y 100 plus sur.

Alto Norte | $400 pesos |4 x 3 boletos

Alto Sur | $400 pesos | 4 x 3 boletos

300 preferente | $800 pesos |4 x 3 boletos

300 cabecera | $ 800 pesos |4 x 3 boletos

100 cabecera | $800 pesos |4 x 3 boletos

100 plus norte | $1200 pesos |4 x 3 boletos

100 plus sur | $1200 pesos |4 x 3 boletos

Alto lateral | $700 pesos

300 lateral | $1000 pesos

200 platea | $1000 pesos

Palcos club | $1800 pesos

¿Cómo comprar los boletos para América vs Atlas en la Jornada 17?

El Club América lanzó a través de la plataforma Fanki la preventa azulcrema el lunes 20, a partir de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

El martes 21 de abril habrá preventa para clientes de Banorte, mientras que la venta general será a partir del miércoles 22.

Preventa azulcrema | lunes 20 de abril

Preventa Banorte | martes 21 de abril

Venta general | miércoles 22 de abril

¿Cuándo es el partido América vs Atlas?

América vs Atlas juegan el sábado 25 de abril a las 21 horas en el Estadio Banorte.

Ambos equipos buscan su pase a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, por lo que se espera que sea un partido muy disputado.