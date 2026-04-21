Rayadas vs Tigres se enfrentarán en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el viernes 24 de abril de 2026 y será transmitido por ViX, YouTube y TUDN.

Partido: Rayadas vs Tigres

Fase: Jornada 17

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 24 de abril de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: YouTube, ViX y TUDN

Rayadas es líder en la Liga MX Femenil (mexsport / Christian Torres Chavez)

Rayadas vs Tigres: Hora para ver el Clásico Regio de la Liga MX Femenil

Rayadas vs Tigres juegan a partir de las 21:06 horas este viernes 24 de abril de 2026.

Rayadas vs Tigres: Canal para ver el Clásico Regio de la Liga MX Femenil

El Rayadas vs Tigres será transmitido a través de las señales de TUDN y ViX, además de YouTube.

Partido: Rayadas vs Tigres

Fase: Jornada 17

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 24 de abril de 2026

Horario: 21:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: YouTube, ViX y TUDN

Tigres en la Liga MX Femenil (mexsport / Carlos Heredia)

¿Cómo llegan Rayadas y Tigres al Clásico Regio de la Liga MX Femenil?

Rayadas llega a la Jornada 17 de la Liga MX Femenil como líder de la competencia con 40 puntos, a cuatro unidades de distancia de las sublíderes Águilas del América.

Así que Rayadas no perderá la cima general, pero ganar el Clásico Regio le daría un gran impulso para enfrentar la Liguilla.

Tigres Femenil también clasificará a la Liguilla, pero quiere hacerlo en la mejor posición posible.

Las Amazonas suman 34 puntos en el cuarto lugar, dos unidades menos que Pachuca, que enfrenta al América.