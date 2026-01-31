Álvaro Fidalgo estaría a punto de dejar al América para regresar a España y jugar en LaLiga. Ofertas de Betis y Real Sociedad han llegado a Coapa.

A horas de que América reciba a Necaxa en la Liga MX, y mientras algunos aficionados esperan la llegada de Raphael Veiga, el equipo se sacude con noticias que involucran al español Álvaro Fidalgo.

¿Por qué dejaría Álvaro Fidalgo al América?

Fuentes cercanas a SDP Noticias revelaron que el jugador del América, Álvaro Fidalgo tiene dos ofertas: una del Real Betis y la otra de la Real Sociedad, ambos equipos de LaLiga.

Álvaro Fidalgo podría salir del Améica en caso de aceptar un nuevo reto, con ello también se estaría despidiendo de la Selección Mexicana.

Hay que recordar que el jugador cumple cinco años en el país el próximo lunes 2 de febrero, tiempo que pide la FIFA para ejercer el cambio de federación.

A casi cinco años de su llegada al América, el ciclo de Álvaro Fidalgo parece haber terminado.

El 2 de febrero de 2021, Álvaro Fidalgo llegó al América, equipo con el que se identificó al máximo y logró el histórico tricampeonato.

La Real Sociedad buscaría a Álvaro Fidalgo como refuerzo en este mercado invernal (Alejandro Alfaro)

¿Cuál sería el equipo que eligiría Álvaro Fidalgo?

La Real Sociedad sería el equipo de LaLiga elegido por Álvaro Fidalgo, para continuar su carrera, dejando atrás su historia con el América.

Álvaro Fidalgo ya habría comunicado su deseo de salir del América en este mercado invernal, por lo que de antemano, no fue considerado para jugar contra Necaxa.

Estos son los campeonatos que ganó Álvaro Fidalgo con el América: