Vinícius Moreira de Lima es un futbolista brasileño que juega como mediocampista y fue fichado por el América para jugar en el Clausura 2026 de la Liga MX.

A continuación te compartimos los detalles acerca de la trayectoria, edad y vida personal de Vinícius Moreira de Lima.

¿Quién es Vinícius Moreira de Lima?

Vinícius Moreira de Lima nació en Araçatuba, una ciudad ubicada al noroeste del estado de Sao Paulo, Brasil, el 11 de junio de 1996.

¿Qué edad tiene Vinícius Moreira de Lima?

Vinícius Moreira de Lima tiene 29 años y es futbolista profesional desde el año 2016.

¿Cuánto mide Vinícius Moreira de Lima?

Vinícius Moreira de Lima, futbolista brasileño del América, mide 1.81 metros.

Vinícius Lima, Club América (@ClubAmerica)

¿Qué posición juega Vinícius Moreira de Lima?

Vinícius Moreira de Lima es mediocampista ofensivo.

¿Quién es la esposa de Vinícius Moreira de Lima?

No existe información pública acerca del nombre de la pareja del futbolista brasileño, Vinícius Moreira de Lima.

¿Qué signo zodiacal es Vinícius Moreira de Lima?

Vinícius Moreira de Lima es del signo Géminis. Este signo de aire se caracteriza por su versatilidad, inteligencia y capacidad de adaptación.

¿Vinícius Moreira de Lima tiene hijos?

Se desconoce si Vinícius Moreira de Lima, futbolista brasileño del América, tiene hijos.

¿Qué estudió Vinícius Moreira de Lima?

Vinícius Moreira de Lima comenzó a jugar al futbol desde temprana edad, así que no tiene registro de haber cursado estudios superiores.

¿En dónde ha jugado Vinícius Moreira de Lima?

Vinícius Moreira de Lima ha jugado con el Gremio y Fluminense de Brasil, además de contar con experiencia en el Mallorca de España y Al-Wasl de Emiratos Arabes Unidos.

¿Qué títulos ha ganado Vinícius Moreira de Lima?

Vinícius Moreira de Lima fue campeón de la Copa Libertadores 2023 con Fluminense, Recopa Sudamericana con Gremio y Fluminense, además del campeonato Gaúcho con Gremio.