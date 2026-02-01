Luego de que el Club América confirmara la salida de Allan Saint-Maximin del conjunto azulcrema, ya se reveló que el futbolista francés iría a un club de Europa con el objetivo de reencontrar su mejor nivel.

De acuerdo con el diario Le Parisien, Allan Saint-Maximin está a punto de fichar con el Lens, club francés que milita en la Ligue 1.

El jugador francés llegó al conjunto de Coapa como fichaje bomba para el Apertura 2025, sin embargo, no logró adaptarse, por lo que optó por salir de las Águilas.

¿Por qué se fue Allan Saint-Maximin del Club América?

Pese a que en un principio se pudo saber que Allan Saint-Maximin pidió su salida por los actos de racismo que recibieron sus hijos, ahora se revelaron otros detalles que habrían determinado su salida del Club América.

De acuerdo con David Medrano, los detalles de su contrato habrían sido claves para terminar la relación entre Allan Saint-Maximin y el Club América, así como su falta de querer hablar español.

“Las condiciones de su contrato generaron que el grupo sintiera cierta marginación, como cuales, como por contrato tenía que viajar en la mejor clase que tenía el avión en el que viajaba el América, así que él viajaba en donde iba Jardine y los directivos, él se hospedaba en una suite, porque así lo decía el contrato, todos sabían de cuánto era su contrato: los 4 millones de dólares”, dijo David Medrano.

Allan Saint-Maximin apunta a club europeo tras salir del Club América. (captura)

“Todo eso le fue generando un ambiente, mas que no hizo por hablar español, no hizo por bajar de peso, lo que terminó por que la directiva de América decidiera que lo mejor era, antes de que cerrará el cierre de registros, darle las gracias a Maximin”, añadió el periodista sobre el futbolista francés.

¿Cuáles fueron los números de Allan Saint-Maximin con el Club América?

Allan Saint-Maximin llegó al Club América para el Apertura 2025 con el objetivo de brillar y darle una nueva cara al conjunto de Coapa, algo que finalmente no sucedió.

Con menos de 6 meses en el Club América, Allan Saint-Maximin dejó la Liga MX tras disputar un total de 15 juegos, marcar 3 goles y dos asistencias.