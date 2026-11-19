Pumas presentó su tercera equipación para la Liga MX y sorprendió a sus aficionados con un diseño que rinde homenaje a uno de los símbolos más representativos de la institución: el pebetero del Estadio Olímpico Universitario.

A unos días de que concluya la Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga MX, el conjunto de la UNAM y la marca deportiva Puma dieron a conocer la nueva camiseta, que destaca por una combinación de colores y detalles inspirados en el fuego que caracteriza al emblemático monumento.

Precio de la nueva playera de Pumas:

Versión aficionado: 1,999 pesos mexicanos

Versión jugador: 2,199 pesos mexicanos

El pebetero, la inspiración del nuevo uniforme de Pumas

El jersey de Pumas tiene una base negra con elementos dorados, presentes en el escudo del club, los patrocinadores y otros detalles del uniforme. Además, en la parte posterior incorpora un pequeño gráfico del pebetero, reforzando el concepto de esta edición especial.

El diseño representa un homenaje a la historia y la identidad auriazul, pero también a uno de los elementos más importantes del recinto universitario.

Así se ve la nueva playera de Pumas. (@PumasMX)

El pebetero se encendió por primera vez en 1968, con motivo de los Juegos Olímpicos celebrados en México. Desde entonces, se convirtió en uno de los símbolos del Estadio Olímpico Universitario y de la comunidad de la UNAM.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar el jersey de Pumas?

La nueva tercera equipación ya está disponible a través del sitio web oficial de Puma, con dos versiones para los aficionados de Pumas.

La camiseta en versión aficionado tiene un precio de mil 999 pesos mexicanos y está disponible tanto para hombres como para mujeres.

Por su parte, la versión de jugador, que corresponde al modelo utilizado por los futbolistas, tiene un costo de 2 mil 199 pesos.