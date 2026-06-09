Los movimientos en el América siguen en curso tras la salida de André Jardine, pues ahora se confirmó la salida de Jonathan Dos Santos del club azulcrema.

A través de sus redes sociales, el América compartió la salida de Jonathan Dos Santos, quien fue uno de los futbolistas que salió tricampeón.

“Te vas como Tricampeón e ícono en nuestra historia. Como un Capitán y la viva representación de lo que es ser Águila”. Dice una parte del comunicado del América.

Se termina una etapa: Jonathan dos Santos deja al América. (especial)

Jonathan Dos Santos logró 5 títulos con el América

Desde su llegada en 2022, Jonathan Dos Santos tuvo una etapa positiva en el América, pues a pesar de que enfrentó críticas por las lesiones y por no tener la regularidad esperada, con el paso de los torneos se convirtió en una pieza importante del mediocampo azulcrema.

Jonathan Dos Santos también fue parte de una de las épocas más exitosas del América, ya que logró 5 títulos con el club durante su estancia como azulcrema.

Con las Águilas, Jonathan Dos Santos conquistó los siguientes campeonatos:

Liga MX Apertura 2023

Liga MX Clausura 2024

Campeón de Campeones 2024

Supercopa de la Liga MX 2024

Liga MX Apertura 2024

Jonathan Dos Santos disputó más de 100 partidos oficiales con el América

A nivel individual, Jonathan Dos Santos disputó más de 100 partidos oficiales con las Águilas y logró recuperar parte del nivel que mostró durante su paso por el Villarreal, LA Galaxy y la Selección Mexicana.

Además, se ganó el reconocimiento de la afición por su profesionalismo y por mantenerse competitivo pese a las dudas que existían cuando fue fichado por las Águilas.