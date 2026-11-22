Pumas vs Rayados jugaron en actividad de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la Jornada 17, Pumas se ubicó en onceavo lugar con 21 puntos.

Rayados, por su parte, se quedó con 27 unidades en la sexta posición del Apertura 2026.

Marcador final: Pumas 0-2 Rayados.

Pumas vs Rayados: así se definió el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Pumas vs Rayados se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Pumas, ya eliminado, con el objetivo de ganar su último partido en casa, mientras Rayados en busca de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Pumas vs Rayados:

Minuto 74: Gol de Luca Arellano (Rayados)

Minuto 90+2: Gol de Luca Arellano (Rayados)

¿Cuándo vuelven a jugar Pumas y Rayados en la Liga MX?

Pumas y Rayados terminaron la actividad en la Jornada 17 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Pumas quedó fuera de la Liguilla del futbol mexicano, mientras que Rayados ya espera rival en la Liguilla de la Liga MX.