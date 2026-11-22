La NFL continúa su Semana 11 con el partido Vikings vs 49ers, desde el Estadio Banorte. Consulta la hora y canal para ver el duelo sobre el emparrillado.
- Partido: Vikings vs 49ers
- Semana de la NFL: 11
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, ViX, ESPN y Disney+
Vikings vs 49ers Hora para ver el partido de la NFL en México desde el Estadio Banorte
La Semana 11 de la NFL crece en intensidad cuando Vikings se enfrenten a los 49ers en punto de las 19:20 horas, tiempo del centro de México, el domingo 22 de noviembre.
Vikings vs 49ers: Canal para ver el partido de la NFL en México desde el Estadio Banorte
Las señales de Canal 5, ViX, ESPN y Disney+ transmitirán el partido Vikings vs 49ers.
- Partido: Vikings vs 49ers
- Semana de la NFL: 11
- Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026
- Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, ViX, ESPN y Disney+
¿Cómo llegan Ravens y Steelers a su partido de la Semana 11 de la NFL?
Ambos equipos llegan a la Semana 11 como dos de los principales contendientes de la Conferencia Nacional (NFC).
Los San Francisco 49ers son líderes de la conferencia con marca de 8-1, mientras que los Minnesota Vikings marchan con récord de 7-2.