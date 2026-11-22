La NFL continúa su Semana 11 con el partido Vikings vs 49ers, desde el Estadio Banorte. Consulta la hora y canal para ver el duelo sobre el emparrillado.

Partido: Vikings vs 49ers

Semana de la NFL: 11

Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026

Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, ViX, ESPN y Disney+

Vikings vs 49ers Hora para ver el partido de la NFL en México desde el Estadio Banorte

La Semana 11 de la NFL crece en intensidad cuando Vikings se enfrenten a los 49ers en punto de las 19:20 horas, tiempo del centro de México, el domingo 22 de noviembre.

Vikings vs 49ers: Canal para ver el partido de la NFL en México desde el Estadio Banorte

Las señales de Canal 5, ViX, ESPN y Disney+ transmitirán el partido Vikings vs 49ers.

Partido: Vikings vs 49ers

Semana de la NFL: 11

Fecha: Domingo 22 de noviembre de 2026

Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, ViX, ESPN y Disney+

¿Cómo llegan Ravens y Steelers a su partido de la Semana 11 de la NFL?

Ambos equipos llegan a la Semana 11 como dos de los principales contendientes de la Conferencia Nacional (NFC).

Los San Francisco 49ers son líderes de la conferencia con marca de 8-1, mientras que los Minnesota Vikings marchan con récord de 7-2.