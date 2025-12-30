América continúa su preparación rumbo al debut en el Clausura 2026, etapa en la que venció a Puebla el martes 30 de diciembre. Revisa el resultado del partido amistoso de las Águilas.

A poco más de una semana del inicio del torneo Clausura 2026 de Liga MX, el América recibió a Puebla en partido de preparación que ganaron las Águilas con marcador de 1-0.

América 1-0 Puebla | Partido de preparación | Estadio Ciudad de los Deportes

América vs Puebla: ¿Cómo fue el partido de preparación de las Águilas?

América derrotó 1-0 a Puebla en partido amistoso jugado en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, con miras al debut de las Águilas en el Clausura 2026.

En el once del América destacaron las apariciones de jugadores como Kevin Álvarez, así como el francés Allan Saint-Maximin.

Los estelares Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo y Henry Martín también tomaron parte del juego contra Puebla en el estadio azulcrema.

¿Quién hizo el gol con el que América ganó a Puebla?

El gol del triunfo de América sobre Puebla, fue obra del canterano Patricio Salas, jugador forjado en Coapa que espera recibir mayor proyección en el torneo de Clausura 2026.

André Jardine, DT del América, aún espera la llegada de refuerzos, pues se estima que habrá varios movimientos en el plantel de las Águilas.

Puebla, con su nuevo DT, Albert Espigares, mostró algunas de sus armas para intentar competir en el Clausura 2026.

Sus refuerzos, Ignacio Puch, Eduardo Mustre, Juan Pablo Vargas y Ricardo Gutiérrez estuvieron en el Ciudad de los Deportes, junto al valorado Emiliano Gómez, quien estaría cerca de abandonar al equipo.

¿Cuándo debuta América en el Clausura 2026 de la Liga MX?

América entrenará por la mañan el miércoles 31 de diciembre, y tras la cena de fin de año volverá a sus instalaciones por la tarde del 1 de enero de 2026, rumbo al Clausura de la Liga MX.

El América iniciará el Clausura 2026 en la cancha del Tijuana, un arranque de calendario de Liga MX que luce complicado para las Águilas.

A continuación te compartimos el calendario de América en el Clausura 2026: