Toluca y América Femenil se enfrentaron la noche de este lunes 22 de septiembre en encuentro correspondiente a la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil en un encuentro que resultó espectacular de principio a fin, lleno de goles, emociones y un resultado que dejó repartición de puntos entre ambas escuadras.

Prácticamente desde que rodó la pelota empezó la acción, toda vez que América Femenil se adelantó en el marcador con una anotación de Irene Guerrero; sin embargo, Toluca no se quedó de brazos cruzados, fue al frente y consiguió el empate con una anotación de Faustine Robert que puso paridad en el marcador en este juego de la Liga MX Femenil.

Rápidamente las Águilas recuperaron la ventaja. Un minuto después del tanto de las Diablas, Montserrat Saldívar puso el 1-2 parcial, pero nuevamente, las locales igualaron por conducto de su goleadora Eugenie Le Sommer. No iban ni 25 minutos en el cronómetro y ya habían caído cuatro anotaciones, dos por bando.

Toluca y América Femenil firmaron un espectacular empate

Poco antes del descanso, América Femenil tomaría la ventaja una vez más. De nueva cuenta. Montse Saldívar se haría presente en el marcador, esta vez con un potente zapatazo desde fuera del área que dejó sin posibilidad alguna a Valeria Martínez, portera de Toluca que se estiró lo más que pudo, pero simplemente no le llegó a la pelota.

Para el segundo tiempo, América Femenil se quedó con una jugadora menos debido a la expulsión de Bruna Vilamala y por una gran parte del complemento, lograron contener a Toluca; sin embargo, Shanice Van De Sanden se inventó una jugada individual en la que, con colaboración de la portera Sandra Paños, puso el 3-3 definitivo.

En el cierre del juego, ambas escuadras tuvieron ocasiones para quedarse con los tres puntos, pero no pudieron concretar y al final, todo quedó en un empate espectacular. Repartición de unidades entre Diablas y Águilas.

¿Qué sigue para Toluca y América Femenil?

El empate hará que América Femenil se quede en el tercer puesto de la clasificación general debido a la victoria de Pachuca como visitante ante Rayadas. Ahora, las azulcremas volverán a la Ciudad de los Deportes el próximo viernes para enfrentar ahí a las Bravas, equipo ante el cual tratarán de volver a la senda del triunfo tras haber empatado con Atlético de San Luis, perdido con Chivas e igualado con Toluca.

Del otro lado, las Diablas se posicionaron en el cuarto lugar general con 24 puntos y será hasta el próximo lunes cuando vuelvan a jugar. El siguiente juego de Toluca tras empatar con América Femenil será en la cancha del Estadio Jalisco en contra de Atlas, escuadra urgida de puntos para acercarse a la zona de calificación a la Liguilla.

Vale resaltar que existe una posibilidad de que América Femenil haga algunas rotaciones, esto en el entendido de que el 30 de septiembre tendrán un juego con un alto nivel de exigencia por la Concacaf W Champions Cup en contra de Orlando Pride en donde en caso de ganar, darán un importante paso hacia la siguiente ronda.