Amazon está siendo cancelado en redes sociales tras revelarse que usó doblaje hecho con Inteligencia Artificial, causando polémica; usuarios acusan a las series “no tener alma”.

Amazon integra IA a sus doblajes en series y animes y los usuarios lo rechazan

Varias series y animes de Amazon Prime han experimentado una serie de cambios: doblajes hechos a través de IA; sin embargo, esto generó polémica en redes y entre los usuarios.

Si bien la incorporación de IA a los doblajes ya había sido anunciado en un comunicado de Amazon desde marzo pasado, los resultados no han sido del agrado de los usuarios quienes ya están tundiendo a la plataforma.

¿Que mierda es esto? No se le puede llamar de otra forma… traductores, directores, actores, ingenieros y PM's nos rompemos la espalda para entregar algo de calidad que los fans y el público pueda disfrutar y lo hacen de menos con esto?

La IA es una HERRAMIENTA no un SUSTITUTO. https://t.co/Rhxo92UxIx — Hector Jimenez C (@HectorJimenezC) October 29, 2025

La principal queja de los usuarios y espectadores es que el doblaje hecho con inteligencia artificial en los animes y series de Amazon, es que “no tienen alma”.

Entre las quejas también hay quien dice que las voces hechas con IA se escuchan planas, sin sentimientos pues todo suena forzado y calmado; es decir, sin la actuación de los actores de doblaje.

Es por eso que los usuarios en redes sociales han hecho un llamado a no consumir las series y animes dobladas con IA en Amazon, siendo una forma de expresar su inconformidad y una manera de respetar el trabajo de los actores de doblaje.

Cabe mencionar que hace unos días salió un reporte en donde se reveló que Amazon despediría a 14 mil empleados, mientras aumenta sus gastos en inteligencia artificial; tan solo en Estados Unidos emplea a 350 mil personas.

Estos recortes de empleo se llevarán a cabo en Alemania de acuerdo con la información de Reuters, siendo el motivo la reducción de costos en respuesta al exceso de contrataciones durante la pandemia de Covid-19.

Quejas del doblaje con IA de Amazon (Especial)