Amazon está siendo cancelado en redes sociales tras revelarse que usó doblaje hecho con Inteligencia Artificial, causando polémica; usuarios acusan a las series “no tener alma”.
Amazon integra IA a sus doblajes en series y animes y los usuarios lo rechazan
Varias series y animes de Amazon Prime han experimentado una serie de cambios: doblajes hechos a través de IA; sin embargo, esto generó polémica en redes y entre los usuarios.
Si bien la incorporación de IA a los doblajes ya había sido anunciado en un comunicado de Amazon desde marzo pasado, los resultados no han sido del agrado de los usuarios quienes ya están tundiendo a la plataforma.
La principal queja de los usuarios y espectadores es que el doblaje hecho con inteligencia artificial en los animes y series de Amazon, es que “no tienen alma”.
Entre las quejas también hay quien dice que las voces hechas con IA se escuchan planas, sin sentimientos pues todo suena forzado y calmado; es decir, sin la actuación de los actores de doblaje.
Es por eso que los usuarios en redes sociales han hecho un llamado a no consumir las series y animes dobladas con IA en Amazon, siendo una forma de expresar su inconformidad y una manera de respetar el trabajo de los actores de doblaje.
Cabe mencionar que hace unos días salió un reporte en donde se reveló que Amazon despediría a 14 mil empleados, mientras aumenta sus gastos en inteligencia artificial; tan solo en Estados Unidos emplea a 350 mil personas.
Estos recortes de empleo se llevarán a cabo en Alemania de acuerdo con la información de Reuters, siendo el motivo la reducción de costos en respuesta al exceso de contrataciones durante la pandemia de Covid-19.