Estas son las series de Amazon Prime Video que usan doblaje hecho con IA

En redes sociales ha surgido una polémica en contra de Amazon Prime Video, pues se reveló que en varias series y contenido de la plataforma, se usó doblaje hecho con Inteligencia Artificial.

Es por eso que te dejamos la lista completa y actualizada de todas las series en Amazon Prime Video que usaron IA para su doblaje:

High School of the Dead Vinland Saga Banana Fish Vampire Hunter: Darkstalkers El Cid: La leyenda Mi mamá Lora Long Lost

“En Prime Video, creemos en mejorar la experiencia del cliente con innovación práctica y útil de IA. El doblaje con IA solo está disponible en títulos que no cuentan con soporte para doblaje, y estamos ansiosos por explorar una nueva forma de hacer que las series y películas sean más accesibles y disfrutables”. Raf Soltanovich, vicepresidente de tecnología de Prime Video y Amazon MGM Studios.

Doblajes sin alma, sin corazón, sin humanidad. Esta bazofia auditiva es lo que Amazon Vídeo está volviendo a intentar colarnos tomándonos por sordos. Es hora de alzar la voz contra esta puta mierda si no queremos que sea la normalidad.@PrimeVideoES



Hasta el momento, el doblaje de IA de Amazon Prime Video se ha centrado en anime y algunas películas; sin embargo, es posible que poco a poco se integren a series.

Pues en marzo pasado se lanzó un comunicado de Amazon revelando que, entre las opciones de lenguaje y subtitulado de sus series y películas, ahora estaría disponible una opción de doblaje con IA en español e inglés.

En dicho comunicado, Amazon aseguraba que “el doblaje asistido por IA te ayudará a disfrutar de títulos que antes no tenían doblaje disponible en países y territorios seleccionados.”

De acuerdo a lo escrito, Amazon Prime Video aseguraba que el doblaje con IA se utilizaría en series y películas con licencia que no se han doblado.