Chivas desafió a la Selección Mexicana luego de que cuatro de sus cinco convocados por Javier Aguirre —Roberto Alvarado, Luis Romo, Armando González y Tala Rangel— se presentaran este miércoles en la concentración del Rebaño en Guadalajara.

La decisión responde al permiso que Toluca habría recibido para contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo en la Concachampions, lo que motivó a Amaury Vergara a exigir que sus jugadores reportaran con el club.

El Tri advirtió que quien no llegue al CAR a las 20 horas del 6 de mayo de 2026 quedará fuera del Mundial 2026.

¿Por qué seleccionados de Chivas reportaron con el Rebaño?

Luego de que trascendiera que el Toluca habría recibido permiso para que sus seleccionados jugarán este 6 de mayo su partido de la Concachampions, Amaury Vergara, dueño de Chivas pidió a su directiva que sus jugadores se reportaran con el club.

El jefe en Chivas aseguró que los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan, y al romperse con la posible llegada de Alexis Vega y Jesús Gallardo a Toluca, Amaury Vergara exigió que sus futbolistas llegaran a las instalaciones del club.

Amaury Vergara pide que sus seleccionados se reporten con Chivas (mexsport / Jorge Martinez)

La respuesta de la Selección Mexicana ante postura de Chivas

La Selección Mexicana advirtió este miércoles en un comunicado, que los jugadores convocados por Javier Aguirre que no acudan a la concentración del Tri, no irán al Mundial 2026.

La cita para los convocados por Javier Aguirre es a las 20 horas en el Centro de Alto Rendimiento de la Selección Mexicana, así que en teoría, los jugadores de Chivas aún tendrían tiempo para llegar a la concentración.

De acuerdo al periodista David Medrano, las directivas de Toluca y Chivas se comprometieron con Mikel Arriola a mandar a sus seleccionados antes de las 20 horas, cumpliendo el acuerdo original.

Javier Aguirre hablará al respecto este miércoles a las 12 horas en conferencia de prensa.