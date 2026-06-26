Álvaro Fidalgo reaccionó con entusiasmo al tierno video de Lucca, un niño que le pidió un gol durante el partido contra Chequia en el Mundial 2026.

“Fidalgo, te deseo todas las bendiciones del mundo. Por favor, anota un gol. <b>No me decepciones</b>, ¿eh? O si no ya no voy a ser tu fan”. Lucca

Tras cumplir la “profecía” y marcar su primer tanto con México, Álvaro Fidalgo expresó gratitud y extendió una invitación para que el pequeño visite el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Además, el futbolista de 29 años ofreció enviarle una camiseta como gesto de cariño, reconociendo que el mensaje del niño le dio suerte.

Álvaro Fidalgo se emociona con tierno video de un niño

Tras la victoria de la Selección Mexicana frente a Chequia en el Mundial 2026, un video capturó la atención de todos luego de que un niño bendijo a Álvaro Fidalgo y le pidió un gol.

El video llegó a Álvaro Fidalgo, quien reaccionó con emoción y agradecimiento por las palabras del menor.

Mientras observaba el video, Álvaro Fidalgo comentó entre risas: “No hay opciones eh, qué presión”, refiriéndose a la advertencia de Lucca de dejar de ser su fan si no anotaba.

Al ver las imágenes, Álvaro Fidalgo se mostró conmovido por el apoyo recibido y extendió una invitación para que Lucca visite el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y pase un día con él y todo el equipo de la Selección Mexicana.

Álvaro Fidalgo expresó su deseo de comunicarse con la mamá del niño para enviarle una camiseta o “lo que él quiera” como gesto de gratitud.

Asimismo, reconoció que el mensaje del niño le dio mucha suerte y, bromeando, pidió que lo siga “presionando” o viendo todos los partidos para mantener esa buena fortuna.

El video de un niño fan de Álvaro Fidalgo que emocionó en redes sociales

El video del niño Lucca se convirtió en un fenómeno viral durante el Mundial 2026 debido a la ternura y la “profecía” que rodeó la participación de Álvaro Fidalgo en el partido de México contra Chequia.

En las imágenes, grabadas originalmente por su madre, se observa al niño frente al televisor muy pendiente al partido de México.

Con mucha inocencia, Lucca le lanza un mensaje directo al jugador: “Fidalgo, te deseo todas las bendiciones del mundo. Por favor, anota un gol. No me decepciones, ¿eh? O si no ya no voy a ser tu fan”.

Para sorpresa de todos, a los pocos minutos de este mensaje, Álvaro Fidalgo anotó su primer gol con la Selección Mexicana ante Chequia.

Álvaro Fidalgo (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

El video captura entonces a Lucca tirado en el piso y llorando de pura emoción al ver a su ídolo cumplir su petición, lo que conmovió profundamente a los internautas.

El video fue grabado el miércoles 24 de junio durante el cierre de la fase de grupos en el Estadio Banorte.