Atlético de Madrid tiene un nuevo dueño, Apollo Sports Capital, un nombre que seguro no resultará extraño para los fans de la Liga MX, pues hace unos meses tenían intención de invertir en la Liga MX.

A pesar de que las negociaciones avanzaban, equipos de la Liga MX rechazaron la inversión de Apollo Sports Capital y ahora la empresa se ha hecho de la mayoría de las acciones del Atlético de Madrid.

Esta situación ha dejado a la luz una ironía, pues recordemos que San Luis es una de las franquicias del equipo español por lo que influirá directamente en el futbol mexicano.

Apollo compra al Atlético de Madrid; aquí el San Luis los rechazó

El lunes 10 de nomviembre, Atlético de Madrid informó sobre la llegada de Apollo Sports Capital, quien compró la mayoría de las acciones del equipo español que también tiene presencia en la Liga MX.

Sin embargo, David Faitelson habló sobre esta decisión a través de su cuenta oficial en X: "Miguel Ángel Gil Marín, el presidente del Atlético de Madrid, ha quedado como un ‘doble cara’“, sentenció.

Según ha revelado el periodista, hubo una incongruencia en la toma de decisiones del directivo: “En México, como presidente del Atlético de San Luis, se opuso a la llegada de un fondo de inversión Ese mismo fondo ==llamado Apollo== se convirtió hoy en el accionista mayoritario del equipo ‘colchonero’…”.

Recordemos que en la etapa de la Bomba Rodríguez en la FMF, su principal proyecto era cerrar un fondo de inversión, sin embargo, varios clubes se opusieron a la idea y todo terminó por caerse.

San Luis, al ser una franquicia del equipo español, será ahora manejado por Apollo, aunque se pretende que Miguel Ángel Gil Marín siga como consejero delegado de la institución.

Apollo compra al Atlético de Madrid; aquí el San Luis los rechazó (Captura de pantalla)

Atlético de Madrid anuncia llegada de Apollo

A través de un extenso comunicado, Atlético de Madrid anunció la llegada de Apollo Sports Capital como nuevo accionista mayoritario del equipo colchonero.

"La inversión de ASC reforzará la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo“, fueron las palabras del Atlético de Madrid.

"Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad“, agregaron en su comunicado.