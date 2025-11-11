Apollo Sports Capital, la compañía global de inversión en deporte que hace tiempo trató de entrar a la Liga MX mediante un fondo de inversión que no fue aprobado, se convertirá en el accionista mayoritario de Atlético de Madrid y por ende, pasará a ser el nuevo dueño de Atlético de San Luis en el futbol mexicano.

El acuerdo se llevó a cabo entre Apollo Sports Capital y los principales accionistas de Atlético de Madrid, como lo son Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management. En el caso de los primeros dos, se mantendrán como consejeros y accionistas a fin de darle continuidad al proyecto deportivo de los Colchoneros, así como de Atlético de San Luis y Atlético Ottawa.

“Como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo”, informó el club español en su sitio web oficial.

La millonaria inversión de Apollo Sports Capital por Atlético de Madrid

Se estima que Apollo Sports Capital realizó una inversión millonaria por Atlético de Madrid y habrían puesto sobre la mesa 2 mil 500 millones de dólares de euros, lo que deja de manifiesto su intención por colocar al equipo español en lo más alto del futbol mundial, lo que también podría acarrear una inyección económica importante para Atlético de San Luis en México.

“La inversión de ASC reforzará la posición de nuestro club entre la élite del fútbol y apoyará nuestra ambición de ofrecer éxitos a largo plazo para nuestros millones de aficionados en todo el mundo”, compartió Apollo Sports Capital luego de que se confirmara su millonaria inversión por Atlético de Madrid y de paso, agregaron que trabajarán de forma conjunta con los actuales accionistas en beneficio del club.

“Como inversores a largo plazo, ASC y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad”, afirmaron.

El Atlético de Madrid incorporará a Apollo Sports Capital como accionista mayoritario



ℹ️ https://t.co/hezbPWt9Li pic.twitter.com/6czJFbyrAY — Atlético de Madrid (@Atleti) November 10, 2025

Atlético de San Luis sin cambios directivos

Es importante resaltar que, hasta este momento, no se han advertido cambios en la directiva de Atlético de San Luis originados del cambio en la estructura operativa de Atlético de Madrid con la llegada de Apollo Sports Capital.

Actualmente, no se contemplan movimientos en el organigrama de los directivos de Atlético de San Luis, quienes esperarán novedades con respecto a presupuesto para armado del equipo, contratación de refuerzos, instalaciones, entre otros puntos.

De tal forma, Apollo Sports Capital terminará de forma indirecta en el futbol mexicano luego de que no hubiera un consenso para el fondo de inversión.