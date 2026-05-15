Pumas vs Pachuca definen en la semifinal de Clausura 2026 de la Liga MX al segundo aspirante al título. El pronóstico 2-1 para los felinos que les dará el pase.

Tras la victoria de Pachuca, 1-0 en la ida, Pumas necesita empatar al menos el global para avanzar a la Final de la Liga MX.

Pachuca requiere mantener la ventaja global para ir por el título del torneo.

Pumas vs Pachuca: Pronóstico de la vuelta de las semifinales de Liga MX

Pumas ganará 2-1 en la vuelta de las semifinales, para meterse a la final de la Liga MX por su mejor posición durante el torneo.

Pronóstico: Pumas 2-1 Pumas (global 2-2) Avanza Pumas por su mejor posición en el torneo

Pumas vs Pachuca: Posibles alineaciones de la vuelta de las semifinales de Liga MX

Pumas vs Pachuca juegan este domingo 15 de mayo y a continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido:

Pumas:

Portero: Keylor Navas

Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo

Mediocampistas: Pedro Vite, Carrasquilla, Jordan Carrillo y Uriel Antuna

Delanteros: Juninho y Robert Morales

Pachuca ganó la ida de semifinales ante Pumas. (Ulises Naranjo / MEXSPORT)

Pachuca:

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Carlos Sánchez, Jorge Berlanga, Sergio Barreto y Brian García

Mediocampistas: Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán, Oussama Idrissi, y Christian Rivera

Delanteros: Salomón Rondón

Salomón Rondón será peligroso con Pachuca (MEXSPORT / Alex Avalos)

Pumas vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver la ida de las semifinales de la Liga MX?

Pumas vs Pachuca se enfrentan en la vuelta de semifinales de la Liga MX. El partido será el domingo 17 de mayo a las 19 horas.

Se podrá seguir por Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN.