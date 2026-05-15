Pumas vs Pachuca definen en la semifinal de Clausura 2026 de la Liga MX al segundo aspirante al título. El pronóstico 2-1 para los felinos que les dará el pase.
Tras la victoria de Pachuca, 1-0 en la ida, Pumas necesita empatar al menos el global para avanzar a la Final de la Liga MX.
Pachuca requiere mantener la ventaja global para ir por el título del torneo.
Pumas vs Pachuca: Pronóstico de la vuelta de las semifinales de Liga MX
Pumas ganará 2-1 en la vuelta de las semifinales, para meterse a la final de la Liga MX por su mejor posición durante el torneo.
Pronóstico: Pumas 2-1 Pumas (global 2-2) Avanza Pumas por su mejor posición en el torneo
Pumas vs Pachuca: Posibles alineaciones de la vuelta de las semifinales de Liga MX
Pumas vs Pachuca juegan este domingo 15 de mayo y a continuación te presentamos las posibles alineaciones del partido:
Pumas:
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo
- Mediocampistas: Pedro Vite, Carrasquilla, Jordan Carrillo y Uriel Antuna
- Delanteros: Juninho y Robert Morales
Pachuca:
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Carlos Sánchez, Jorge Berlanga, Sergio Barreto y Brian García
- Mediocampistas: Elías Montiel, Kenedy, Víctor Guzmán, Oussama Idrissi, y Christian Rivera
- Delanteros: Salomón Rondón
Pumas vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver la ida de las semifinales de la Liga MX?
Pumas vs Pachuca se enfrentan en la vuelta de semifinales de la Liga MX. El partido será el domingo 17 de mayo a las 19 horas.
Se podrá seguir por Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN.
- Partido: Pumas vs Pachuca
- Fase: Vuelta de semifinales de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 17 de mayo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5, Canal 7, ViX y TUDN