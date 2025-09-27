Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentaron en una nueva edición del Derbi Madrileño, sin embargo, previo al partido, fans colchoneros tuvieron una increíble falta de respeto a Thibaut Courtois.

Recordemos que Thibaut Courtois formó parte del Atlético de Madrid del 2011 al 2014, convirtiéndose en una pieza clave del equipo, pero todo cambió cuando decidió fichar con el Real Madrid.

Este acto fue tomado por muchos colchoneros como una traición al equipo y desde entonces no ven con buenos ojos al portero

Fans del Atlético de Madrid muestran increíble falta de respeto a Thibaut Courtois

Antes del derbi en el Metropolitano, la placa que recuerda el paso de Thibaut Courtois por el Atlético de Madrid volvió a ser blanco de actos vandálicos.

Los aficionados del Atlético de Madrid dejaron latas de cerveza, colillas y otros restos sobre la placa, en lo que ya se ha vuelto una tradición durante cada que Thibaut Courtois se enfrenta a su exequipo.

El homenaje a Courtois, que disputó 154 partidos con el Atlético, quedó cubierto de suciedad y marcas de desprecio, reflejando la tensión que genera su actual rol como portero del conjunto blanco.

Pese a los años que han pasado desde su salida, el gesto de los hinchas rojiblancos mantiene viva la polémica sobre cómo se recuerda a jugadores que fichan con el eterno rival.

La placa, situada en el Paseo de las Leyendas, sigue siendo un punto sensible antes de cada clásico madrileño.

💥 La placa de Courtois en el Metropolitano a poco más de dos horas para el #DerbiCapital



📹 @epofutebol pic.twitter.com/VwKzUEkIiX — MARCA (@marca) September 27, 2025

Atlético de Madrid pone en riesgo el liderato del Real Madrid en LaLiga

El derbi madrileño dejó una goleada inesperada: Atlético de Madrid venció 5-2 al Real Madrid, rompiendo la racha invicta del conjunto de Xabi Alonso.

Con este traspié, el Real Madrid queda expuesto a perder la cima de la tabla. Si el FC Barcelona logra vencer a la Real Sociedad en su próximo encuentro, los merengues descenderían al segundo puesto.

El Atlético, por su parte, suma un impulso importante de confianza y puntos que lo mantiene cerca de la pelea por la parte alta de la clasificación.

La goleada también deja señales claras sobre vulnerabilidades en la defensa del Madrid que deberán corregir para no comprometer sus aspiraciones.