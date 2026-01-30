El futbolista del América, Allan Saint-Maximin, denunció ataques racistas en contra de sus hijos, aunque no reveló exactamente a él o los agresores.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Allan Saint-Maximin denunció el ataque hacia sus hijos y aseguró que su prioridad siempre será cuidarlos, ya que el odio y la discriminación no tienen cabida en la sociedad.

“El problema no es el color de la piel, es el color de los pensamientos. Me atacan, no es un problema. Crecí, aprendí a luchar contra los ataques, ya sean disimulados, ocultos o frontales. Pero hay algo que nunca toleraré, y es que se metan con mis hijos”, dice una parte del mensaje del futbolista del América.

Allan Saint-Maximin exige respeto para sus hijos

En la misma publicación, Allan Saint-Maximin, exige respeto y dignidad a quienes intentan agredir a sus hijos, pues quiere que sus progenitores puedan crecer siendo ellos mismos.

“Quiero que la gente entienda que cada ser humano es único y valioso, y que debemos tratarnos con respeto y dignidad. Quiero que mis hijos crezcan en un mundo donde puedan ser ellos mismos y donde no tengan que soportar estos comportamientos absurdos y sin sentido que solo tienen como objetivo destruir y dividir”, dice otra parte del post de Allan Saint-Maximin.

El futbolista del América añadió: “Entonces, a aquellos que se atrevieron a atacar a mis hijos, les digo: cometieron un error. Siempre lucharé para proteger a los míos, y no hay persona ni amenaza que me asuste. La única persona en esta tierra que me da miedo es Dios. Ahora tienen la Boca, vengan al contacto”.

Allan Saint-Maximin denuncia ataques racistas contra sus hijos. (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

¿Cómo le ha ido a Allan Saint-Maximin en el América?

El presente de Allan Saint-Maximin no ha sido el esperado en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, pues el jugador pasó de tener la titularidad a ser relegado al banquillo del América.

A pesar de que llegó a ser uno de los nombres importantes en el esquema del DT André Jardine, el rendimiento de Allan Saint-Maximin ha ido en declive.