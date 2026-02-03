Allan Saint-Maximin dejó de manera sopresiva al América debido a ataques racistas sobre su familia. El francés volvió a su país con el RC Lens, pero el acoso no paró, y su nuevo equipo salió a protegerlo públicamente.

A horas de ser anunciado como refuerzo del RC Lens, el club lanzó un comunicado condenando una avalancha de mensajes de odio y expresiones racistas dirigidas al jugador Allan Saint-Maximin, en redes sociales.

¿Qué pasó con Allan Saint-Maximin en Francia?

Cabe recordar que Allan Saint-Maximin, cuando todavía estaba en México, ya había denunciado que su familia, incluidos sus hijos, fue blanco de ataques racistas, situación que se ha repetido en Francia.

Al respecto, a través de un comunicado, el RC Lens compartió: “El Racing Club de Lens está indignado y condena con la mayor firmeza los comentarios de odio e insultos racistas dirigidos a su nuevo jugador”.

¿Qué hizo el RC Lens ante los ataques contra Allan Saint-Maximin?

Como medida inmediata ante los ataques racistas que sufrió su jugador Allan Saint-Maximin, el RC Lens anunció que cerrará la sección de comentarios en varias publicaciones para evitar la propagación de este tipo de mensajes.

Lo cierto es que, Allan Saint-Maximin aún no debuta en su nuevo equipo en Francia, y los problemas extracancha empiezan a causarle problemas.

¿Por qué se fue Allan Saint-Maximin del América?

A los ataques racistas sufridos por su familia, se maneja el hecho de que Allan Saint-Maximin no tenía una buena relación con André Jardine, DT del América, lo que habría provocado su salida.

Al final de cuenta, Allan Saint-Maximin tuvo un paso efímero por el futbol mexicano y no será recordado por mucho tiempo.