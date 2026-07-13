La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 desató una ola de violencia digital contra Alexander Sørloth, delantero del Atlético de Madrid, luego de una jugada que marcó el rumbo del partido frente a Inglaterra.

Sørloth y su familia comenzaron a recibir mensajes de odio y amenazas de muerte en redes sociales tras la derrota de Noruega vs Inglaterra por 2-1 en tiempo extra.

Todo comenzó cuando Sørloth decidió rematar a portería en un contragolpe en lugar de asistir a Erling Haaland, quien aparecía desmarcado; el disparo fue bloqueado y, minutos después, Inglaterra empató el encuentro antes de completar la remontada que dejó fuera a la selección noruega.

Lena Selnes, pareja de Alexander Sørloth, seleccionado de Noruega en el Mundial 2026, exhibe amenazas que han recibido (@lenaselnes / Instagram )

Alexander Sørloth recibe amenazas de muerte tras la eliminación de Noruega del Mundial 2026

Alexander Sørloth recibió amenazas de muerte, incluidas llamadas al suicidio, tras la eliminación de Noruega vs Inglaterra el 11 de julio de 2026 en Miami en el Mundial 2026.

Lena Selnes, pareja del futbolista y madre de sus hijos, compartió en Instagram capturas de algunos de los mensajes que ambos recibieron, entre ellos había insultos y amenazas que incluso incitaban al delantero a quitarse la vida, además de mensajes violentos dirigidos contra su familia.

Alexander Sørloth, jugador de la selección de Noruega en el Mundial 2026 (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / AFP)

La influencer aseguró que decidió hacer pública la situación por la gravedad del caso y confirmó que emprenderá acciones legales contra los responsables.

El seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, calificó los hechos como “trágicos” y lamentó que este tipo de ataques se haya vuelto parte de la realidad del futbol moderno, además, reveló que suele recomendar a sus jugadores mantenerse alejados de las redes sociales después de partidos de alta presión para evitar el impacto del acoso digital.

Tras el encuentro, Alexander Sørloth explicó que su intención inicial era asistir a Haaland, pero consideró que el defensor John Stones cerró la línea de pase, por lo que optó por buscar el disparo, aun así, la decisión terminó convirtiéndose en uno de los momentos más debatidos del Mundial 2026.