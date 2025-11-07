El fin de semana de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil 2025 dio inicio con la práctica libre y la clasificación para la carrera sprint, sin embargo, las siguientes sesiones podrían ser suspendidas por un ciclón.

El Gran Premio de Brasil 2025 se ha caracterizado por ser una de las fechas más impredecibles del calendario de la Fórmula 1 y esta vez no ha sido la excepción.

Si las condiciones empeoran, la FIA podría evaluar reprogramaciones o medidas preventivas para garantizar la seguridad en el circuito de Interlagos.

Gran Premio de Brasil 2025 se podría suspender por un ciclón

El Gran Premio de Brasil 2025 podría enfrentar una pausa inesperada debido a la amenaza de un ciclón que se aproxima a São Paulo.

De acuerdo con The Race, tanto la Fórmula 1 como la FIA están en alerta ante el pronóstico de condiciones extremas que podrían complicar las actividades del sábado en el Gran Premio de Brasil 2025.

El Instituto Nacional de Meteorología de Brasil advirtió que el fenómeno podría provocar lluvias intensas y vientos de hasta 100 km/h, lo que elevaría el peligro de apagones, caída de árboles y posibles inundaciones en zonas cercanas al circuito de Interlagos.

Aunque los pronósticos pueden variar en las próximas horas, el reglamento de la Fórmula 1 ya contempla cómo proceder si el clima impide correr en condiciones normales.

Por ahora, todo dependerá de cómo evolucione el temporal y de si Interlagos puede resistir otro fin de semana de clima extremo.

GP de Brasil (Ettore Chiereguini / AP)

¿Qué podría hacer la Fórmula 1 si las condiciones no mejoran en el Gran Premio de Brasil 2025?

Si el clima no mejora en el Gran Premio de Brasil 2025, la Fórmula 1 podría retrasar la carrera sprint algunas horas, aunque el margen es limitado.

El reglamento exige un mínimo de tres horas entre la sprint y la clasificación, por lo que la carrera debería terminar antes de las 2 de la tarde (tiempo local) para que la sesión inicie con luz natural.

En caso de que la clasificación no pueda disputarse, la F1 podría moverla al domingo temprano, como ya ha ocurrido. Si tampoco fuera posible, la parrilla del Gran Premio se definiría según las posiciones del campeonato, colocando a Lando Norris en la pole.