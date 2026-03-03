El futbolista brasileño Rodrygo se volvió viral tras confirmarse que no jugará en el Mundial 2026 tras sufrir una lesión.

Rodrygo es delantero del Real Madrid y se perderá la temporada tras sufrir una ruptura en el ligamento de la rodilla, por lo que tampoco será parte de la selección brasileña en el Mundial 2026.

¿Quién es Rodrygo? El funtibolista brasileño que no estará en el Mundial 2026

Rodrygo Silva de Goes es un futbolista brasileño que juega en la primera división de España con el Real Madrid.

Su talento en el fútbol lo llevó a ser considerado uno de los goleadores más jovenes, ya que jugó con 17 años en la Copa Libertadores y ganó en la Liga de los Campeones.

Rodrygo, futbolista brasileño (Instagram/@rodrygogoes)

¿Qué edad tiene Rodrygo?

Rodrygo nació en San Paulo, Brasil el 9 de enero de 2001; actualmente tiene 25 años de edad.

¿Quién es la esposa de Rodrygo?

Rodrygo no está casado, pero es pareja de la tiktoker Bruna Rotta.

¿Qué signo zodiacal es Rodrygo?

Rodrygo es Capricornio.

Real Madrid's Rodrygo reacts after missing a chance to score during the Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Athletic Bilbao at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Sunday, April 20, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez) (Manu Fernandez / AP)

¿Cuántos hijos tiene Rodrygo?

Rodrygo es padre de gemelos: Ravy y Rayan Silva, nacieron en 2022 y son fruto de su relación con Pamella Cristina Costa.

¿Qué estudió Rodrygo?

Rodrygo practico fútbol desde niño y a los 10 años se unió a su primer equipo juvenil.

Rodrygo es baja de Brasil en el Mundial 2026 (Marcio Machado / Marcio Machado)

¿En qué ha trabajado Rodrygo?

Rodrygo obtuvo su primer contrato profesional a los 15 años con el Santos FC por dos años y posteriormente fue ascendido al equipo principal.

En 2017 fue convocado para jugar en el Sub-17 y posteriormente formó parte del sub-20: en 2019 fue convocado para la selección para jugar contra Argentina.

En 2018 jugó en la Copa Libertadores y ese mismo año el equipo brasileño y el Real Madrid llegaron a un acuerdo para su traspaso.

Rodrygo participó en el Mundial 2022 y fueron eliminados en cuartos de final.

En marzo de 2026 se confirmó que Rodrygo no formaría parte de la selección de Brasil tras sufrir una ruptura en el ligamento de la rodilla.