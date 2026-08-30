La edición 43 del Maratón de la Ciudad de México (CDMX) dejó una jornada de grandes historias este domingo 30 de agosto, con triunfos internacionales en las principales categorías.

En la rama femenil, la etíope Alemtsehay Asefa Kasegn se quedó con el primer lugar tras completar el recorrido con un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 28 segundos.

La corredora africana fue la primera mujer en cruzar la meta y encabezó un podio completamente etíope.

¿Quién completó el podio junto a Alemtsehay Asefa Kasegn en el Maratón CDMX 2026?

Gebremedhin Kidsan Alema terminó en la segunda posición de la rama femenil del Maratón CDMX 2026 con un registro de 2 horas, 32 minutos y 23 segundos.

Mientras que Tefera Kolole Mekashu completó el podio con un tiempo de 2 horas, 34 minutos y 4 segundos.

Alemtsehay Asefa Kasegn logró imponerse en una competencia marcada por la exigencia del recorrido y las condiciones de la Ciudad de México, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de esta edición del Maratón CDMX 2026.

Alemtsehay Asefa Kasegn gana el Maratón CDMX 2026 en la rama femenil (Especial)

La victoria femenil fue parte de una jornada con presencia destacada de atletas extranjeros.

¿Quién ganó en la rama varonil del Maratón CDMX 2026?

En la rama varonil, el peruano Christian Pacheco se proclamó campeón al detener el cronómetro en 2 horas, 10 minutos y 3 segundos.

De esta manera, Perú y Etiopía se llevaron los triunfos en las categorías élite del Maratón CDMX 2026.