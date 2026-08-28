El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, informó que cambiará su horario este domingo 30 de agosto con motivo de la celebración del Maratón de la Ciudad de México.

A través de un comunicado, el Metro CDMX resaltó que la modificación de sus horarios no aplicará en toda la red, sino que solo se va a implementar en 4 de sus líneas.

“Con motivo de la XLIII Edición del Maratón de la Ciudad de México, el domingo 30 de agosto ofrecerá servicio a partir de las 5:00 horas en las Líneas 1, 2, 3 y 9″ Metro CDMX

De la misma forma, destacó que las personas que vayan a participar en el Maratón de la Ciudad de México van a poder ingresar a las estaciones de forma totalmente gratuita.

Comunicado del Metro CDMX sobre el cambio de horario (@MetroCDMX/X)

Metro CDMX abrirá más temprano este domingo por el Maratón de la Ciudad de México

El domingo 30 de agosto se llevará a cabo la edición XLIII del Maratón de la Ciudad de México, evento deportivo durante el cual van a participar 30 mil personas.

Con motivo del certamen deportivo, autoridades capitalinas cerrarán diversas vialidades, mientras que el Metro CDMX informó que va a modificar su horario.

En su comunicado, el STC resaltó que a diferencia de los domingos habituales, por el Maratón de la Ciudad de México el servicio iniciará 2 horas antes, es decir a las 05:00 horas.

Sin embargo, el Metro CDMX resaltó que el cambio de horario no se aplicará en todas las estaciones, pues solo estará disponible en 4 líneas cercanas a la ruta del evento:

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Línea 9

Metro CDMX facilitará traslado de participantes del Maratón de la CDMX

Al informar sobre el cambio de horario en 4 de sus líneas este domingo 30 de agosto, el Metro CDMX explicó que la medida se implementará para brindar apoyo durante el Maratón de la Ciudad de México.

Al respecto, explicó que se cambiará el horario con el fin de facilitar el traslado de las personas que participarán en certamen, así como de quienes tengan planeado asistir como aficionados.

Aunado a lo anterior, el Metro CDMX apuntó que los maratonistas podrán echar mano del servicio sin costo alguno, pero deberán presentar el número que los acredita como participantes.