Coyote vs. Acme es todo un logro. No lo decimos por la historia o animación, las cuales son excelentes, sino por el simple hecho de haberse estrenado, pues la película había sido cancelada por Warner Bros.

Sin embargo, tras la presión mediática y de la industria, Coyote vs. Acme llega a cines demostrando que es una historia que merecía estar en una pantalla grande.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Coyote vs. Acme retoma el concepto semi live action de Space Jam Coyote vs. Acme tiene una premisa ingeniosa El elenco de Coyote vs. Acme tiene una gran química La animación es muy buena en Coyote vs. Acme Coyote vs. Acme critica a las grandes compañías sin tapujos

Coyote vs. Acme retoma el concepto semi live action de Space Jam

Comencemos diciendo que Coyote vs. Acme retoma el concepto semi live action de Space Jam, algo que siempre ha agradado a los fans de los Looney Tunes.

En esta entrega, el mundo simplemente está habitado de forma normal por humanos y dibujos animados, desempeñando estos diferentes roles en la película.

Coyote vs Acme (Warner Bros. Discovery)

La presencia de los “Toons” no los convierte en celebridades de la televisión, sino en ciudadanos comunes y corrientes, con problemas reales y cotidianos que permiten al público involucrarse rápidamente.

Pues la convivencia entre humanos y caricaturas se percibe sumamente orgánica y libre de una nostalgia empalagosa de otros productos actuales.

Coyote vs. Acme tiene una premisa ingeniosa

Desde el tráiler se sabía que Coyote vs. Acme tiene una premisa ingeniosa; sin embargo, verla en acción le da un mayor sentido a esta.

Inspirada en un célebre artículo de humor escrito por Ian Frazier en 1990 para The New Yorker, la historia nos presenta a Wile E. Coyote en pie de guerra contra la corporación ACME.

Harto de que todos los artefactos de la compañía exploten, fallen o le causen graves accidentes en su intento por atrapar al Correcaminos, decide llevar al gigante comercial ante los tribunales.

Para su defensa, el Coyote contrata a Kevin Avery, un abogado de demandas menores cuya carrera se encuentra estancada en la mediocridad.

La película combina perfectamente un drama legal con la trama del “no favorito” y el humor clásico de los Looney Tunes, lo que nos da una obra que te engancha desde el primer momento.

Coyote vs. Acme (Warner Bros.)

El elenco de Coyote vs. Acme tiene una gran química

La película no funcionaría de no ser porque el elenco de Coyote vs. Acme tiene una gran química, todos cumpliendo muy bien su rol.

Will Forte como Kevin Avery, sobresale al sostener un peso dramático enorme frente a un coprotagonista completamente mudo, construyendo una amistad entrañable.

Por su parte, John Cena brilla en el papel de Buddy Crane, el fanfarrón y agresivo abogado defensor de ACME, demostrando que lo suyo son los personajes de comedia.

Mientras que Lana Condor como Paige Avery aporta sinceridad como una joven idealista que confía tanto en el Coyote, como en su flojo tío.

A esto hay que sumar la excelente actuación de voz para los personajes animados, respetando en su mayoría las voces originales en español latino, lo cual hace que el producto se eleve para el espectador de esta parte del mundo.

Coyote vs. Acme (Warner Bros.)

La animación es muy buena en Coyote vs. Acme

Otra cosa a mencionar es que la animación es muy buena en Coyote vs. Acme, todos los personajes de los Looney Tunes se sienten vivos y acorde al mundo que nos presentan.

Aunque por motivos de presupuesto los personajes se modelaron en 3D, la técnica emula con éxito la animación tradicional mediante el uso de colores planos y una deliberada falta de profundidad.

Los personajes se deforman, se estiran y se aplastan exactamente como lo dictan los cánones de la vieja escuela.

Un gran acierto, pues con Space Jam: Una Nueva Era demostró que el estilo “realista” no empata muy bien con este tipo de personajes y toda la locura que representan.

Coyote vs. Acme (Warner Bros.)

Coyote vs. Acme critica a las grandes compañías sin tapujos

Finalmente, hay que mencionar que Coyote vs. Acme critica a las grandes compañías sin tapujos, incluso parece una sátira de lo que le sucedió a la película, a pesar de que fue terminada mucho antes de su cancelación.

La batalla legal funciona de maravilla como un espejo de la realidad corporativa contemporánea.

ACME es retratada como un coloso empresarial capaz de diluir la obvia peligrosidad de sus productos defectuosos a través de papeleo, procedimientos absurdos y una constante denegación de responsabilidades

De esta manera, el guion se convierte en un ingenioso alegato anticorporativo que se siente increíblemente vigente en 2026.

El Coyote, un personaje acostumbrado a sobrevivir a las peores catástrofes físicas, encuentra aquí su reto definitivo frente a la frialdad de las corporaciones.

Coyote vs. Acme (Warner Bros.)

¿Vale la pena Coyote vs. Acme?

Coyote vs. Acme es un triunfo rotundo que demuestra que la persistencia empujada al límite puede dar frutos extraordinarios.

Al equilibrar un humor físico vertiginoso y acelerado, con una inesperada dosis de emotividad genuina, Coyote vs. Acme ofrece una experiencia redonda para todo público.

Posiblemente siendo la obra que podría traer de regreso a los Looney Tunes tras años de estar a la sombra y ser olvidados por su propia casa, Warner Bros.

Así, tras décadas de caídas y explosiones en el desierto, Wile E. Coyote finalmente consigue un largometraje impecable y a la altura de su legendario legado.