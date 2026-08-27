El Maratón CDMX se ha convertido en una de las competencias deportivas más importantes de la capital, pero su historia comenzó hace más de cuatro décadas con una primera edición marcada por una llegada disputada y una convocatoria que, para la época, ya representaba un reto de organización.

La primera edición se realizó el 25 de septiembre de 1983, bajo la organización de Sandalio Sainz de la Maza, entonces titular de la Dirección de Promoción Deportiva del Distrito Federal. Aquel proyecto buscaba establecer una competencia de larga distancia para la Ciudad de México, sin un antecedente local que sirviera como referencia.

¿Cómo fue la primera edición del Maratón CDMX?

La primera edición del Maratón CDMX reunió a 7 mil 500 participantes, aunque apenas 500 eran mujeres.

Los corredores comenzaron la competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez y tuvieron como meta el Monumento a la Revolución, en un recorrido que marcaría el inicio de una tradición deportiva que continuaría creciendo durante los siguientes años.

El desenlace varonil de la primera edición estuvo rodeado de dramatismo. Tres corredores cruzaron la meta prácticamente juntos y entre acusaciones de competidores “colados”, los jueces requirieron dos horas de deliberación para declarar ganador a Casimiro Reyes, elemento de la Armada de México.

En la categoría femenil, la victoria fue para María del Carmen Cárdenas. Ambos triunfadores recibieron un incentivo histórico para la época: un boleto con todos los gastos pagados para competir en el Maratón de Nueva York del año siguiente.

¿Cómo nació el Maratón CDMX? La historia de Sandalio Sainz de la Maza (Cortesía)

El “Maratón del Sismo” y el Récord Guinness de 1986

El crecimiento de la prueba fue meteórico. Para 1984, la cifra de inscritos se duplicó a 15 mil participantes. Un año después, en 1985, la organización comisionó el cartel oficial al artista plástico José Luis Cuevas, pero la tragedia del terremoto del 19 de septiembre obligó a posponer la carrera hasta el 8 de diciembre.

En medio de una ciudad en reconstrucción, esa edición quedó marcada en la memoria colectiva como el “Maratón del Sismo”.

Pese a las adversidades, la convocatoria no se detuvo:

1983: 7,500 corredores (1ª edición).

1984: 15,000 corredores.

1986: Más de 32,000 participantes, logrando el Récord Guinness como el maratón más concurrido del mundo.

Este domingo 30 de agosto, las calles capitalinas volverán a llenarse de corredores para escribir un capítulo más en la historia del Maratón de la Ciudad de México, la competencia que nació hace más de cuatro décadas con un puñado de entusiastas y terminó conquistando un récord mundial.