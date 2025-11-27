LeBron James recientemente volvió a la actividad con LA Lakers en la NBA luego de haberse perdido los primeros 14 partidos de la temporada debido a un problema de ciatica que lo tuvo en recuperación; sin embargo, las dudas siguen en el entorno del basquetbolista ante la posibilidad de que esta sea su última campaña como jugador profesional.

Y es que para nadie es un secreto en Estados Unidos que el propio LeBron James ha analizado su futuro desde hace algunos meses en la NBA, pero ahora, la teoría de que esta sea su última temporada ha sido alimentada por la información que publicó el periodista Dave McMenamin, quien aseguró que se encuentra en proceso de decidir si jugará más tiempo o se despide de las duelas.

Es importante mencionar que, en medio de todo esto, LeBron James tiene en juego su marca de 21 años consecutivos dentro de un equipo de NBA y tras todos los juegos que ya se perdió en esta temporada, solamente puede perderse dos partidos más para conseguir calificar bajo la regla de 65 juegos.

LA Lakers al pendiente de la decisión de LeBron James

Vale recordar que, al margen de que LeBron James decida o no retirarse, en LA Lakers están muy atentos a las determinaciones de su jugador, toda vez que hace unas semanas había asegurado que esperaría ver si el conjunto angelino tendría posibilidades de pelear o no por el campeonato para ver si seguía en el equipo o buscaba otra opción.

Con su permanencia garantizada esta temporada, LeBron James tiene un contrato vigente con LA Lakers hasta finales de la misma y al terminar, se convertiría en agente libre, por lo que, de no renovar su contrato y decidir jugar al menos un año más, lo más probable es que no sería con el jersey del cuadro californiano.

Hasta el momento, todo esto es especulativo toda vez que como reportó el periodista de ESPN, LeBron James no tiene decidido si jugará hasta el 2027 o bien, esta es la gira del adiós como parte de la franquicia de LA Lakers.

Sources close to LeBron James say he “remains undecided” about whether or not this is his last season, per @mcten



A 2026 retirement tour could still be in play… pic.twitter.com/dOO6A6bkHY — Bleacher Report (@BleacherReport) November 26, 2025

¿Cómo le ha ido a LA Lakers de LeBron James en la temporada?

En estos momentos, LA Lakers de LeBron James se encuentra en el segundo lugar de la Conferencia Oeste con un registro de 13 juegos ganados y cuatro perdidos, solamente por debajo del Thunder de Oklahoma, que ha ganado 17 partidos y solamente ha perdido uno.

En sus más recientes presentaciones, con LeBron James en la duela, LA Lakers le ganó al Jazz de Utah y ahora, se prepara para dos partidos consecutivos de la NBA Cup, los cuales jugará ante Clippers de Los Ángeles y Dallas Mavericks.