No cabe duda que jugadores como Stephen Curry, James Harden, Klay Thompson, Regie Miller o Ray Allen han dejado una huella en la NBA gracias a que marcaron un antes y un después en el tiro de 3 puntos.

Sin embargo, a algunos aficionados no les gusta el hecho de que hoy en día hay equipos de la NBA que optan por priorizar estos intentos de 3 puntos en sus ofensivas debido a que consideran que no hay espectáculo.

Es por ello que una propuesta de un aficionado para retrasar la línea de 3 puntos y hacer estos tiros más difíciles ha ganado popularidad en redes sociales, pues incluso explica los cambios que habría a lo largo de los partidos.

¿Efecto Stephen Curry? Fan propone a la NBA retrasar la línea de 3 puntos

Debido al aumento significativo que ha habido en los intentos de 3 puntos en la NBA desde la llegada de Stephen Curry, una propuesta de un aficionado se ha vuelto viral porque pide retrasar la línea.

Actualmente, la línea de 3 puntos en la NBA tiene una distancia de 23 pies con 9 pulgadas en su punto más largo y de 22 pies en su punto más cercano, por lo que este aficionado pide aumentarla a 26 o hasta a 29 pies de distancia del aro.

Bombazo en la NBA: Stephen Curry terminó su contrato con Under Armour y ya fue visto usando tenis Nike. (Eric Gay / AP)

Sin embargo, otros aficionados del deportes ráfaga piden que se añada un tiro desde esa distancia pero que este valga 4 puntos, mientras que otros piden que las clavadas valgan lo mismo.

El increíble anuncio publicitario de Stephen Curry en Los Ángeles

Debido a que Stephen Curry es hoy en día el mejor tirador de 3 puntos en la NBA e incluso tiene el récord de más triples encestados, un anuncio publicitario en Los Ángeles, California lo aprovechó.

Para promocionar su libro “Shot Ready”, un anuncio espectacular en las calles de Los Ángeles mostró a Stephen Curry simulando un tiro de baloncesto pero calcularon la posición de la luna para que esta emulara el balón.

5 PM in Los Angeles pic.twitter.com/0IAJSYcvhu — Stephen Curry (@StephenCurry30) November 23, 2025

Esto se da luego de que el base de Golden State se deslindara de Under Armour y diera a conocer que es agente libre en cuanto a patrocinador se refiere, por lo que ha sido visto usando tenis Jordan, Nike, Li Ning y hasta Reebok.