Virus Nipah en India: qué se sabe del brote bajo vigilancia de la OMS

India activó las alarmas sanitarias por el virus Nipah, por lo que la OMS mantiene vigilancia por su alta mortalidad y falta de vacuna.

La seguridad sanitaria global vuelve a ponerse a prueba por el virus Nipah, el cual comienza a generar preocupación por infecciones en India.

¿Qué es el virus Nipah? La OMS mantiene vigilancia por su brote en la India

El virus Nipah encendió las alertas sanitarias en India por su alta mortalidad, transmisión entre humanos y la ausencia de vacuna o tratamiento efectivo.

Se trata de un patógeno zoonótico cuyo reservorio principal son los murciélagos frugívoros del sudeste asiático. Se puede trasmitir el virus mediante:

Contaminación de frutas y alimentos

Secreciones que alcanzan superficies cercanas a zonas habitadas

Contacto con savia cruda de palma datilera

Transmisión indirecta a través de cerdos infectados

Fue identificado por primera vez en 1998 durante un brote de Nipah en Malasia y Singapur asociado a granjas porcinas; desde ese año, no se volvieron a detectar contagios del virus en la zona.

¿Qué es el virus Nipah? (flickr.)

Las autoridades sanitarias reforzaron la vigilancia epidemiológica tras los recientes casos confirmados en la India.

De acuerdo con los reportes, los primeros 5 contagios confirmados corresponden a personas en el estado de Bengala Occidental, el este de la India.

Dos de los casos registrados corresponden a enfermeras de un hospital privado; una de ellas continúa en coma, mientras que los otros casos de Nipah están siendo atendidos en un espacio resguardado para evitar el contagio.

Autoridades activaron protocolos de aislamiento y rastreo de contactos para evitar que incremente el riesgo de contagio.

OMS reveló que la mortalidad del Nipah oscila entre el 40% y el 75%, esto luego de que no hay vacuna ni tampoco existe ningún tratamiento específico.

Por el momento, el control depende de la vigilancia activa y el aislamiento inmediato.

Síntomas y cómo se propaga el virus Nipah

La mayoría de los contagios humanos del virus Nipah se producen por contacto directo con murciélagos o por transmisión entre personas, principalmente por:

Ingesta de alimentos contaminados

Contacto estrecho con fluidos corporales de personas infectadas

Exposición prolongada durante la atención médica

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los principales síntomas incluyen:

Fiebre alta

Cefaleas (molestias intensas en la cabeza, cara o cuello).

Mialgias (dolores musculares).

Dolor de garganta

Vómitos

Posteriormente, la manifestación de Nipah puede ir seguido de:

Mareos

Somnolencia

Alteración de la consciencia

Signos neurológicos que indican encefalitis aguda

Neumonía atípica

Virus Nipah en India: qué se sabe del brote bajo vigilancia de la OMS (@prdthailand / X )

El virus Nipah ha generado gran preocupación, ya que puede iniciar sin síntomas pero suele avanzar rápidamente.

Expertos consideran que el periodo de incubación oscila entre 4 y 14 días, aunque han existido casos en los que el periodo de incubación alcanzó los 45 días.

En los casos graves, los pacientes desarrollan insuficiencia respiratoria aguda y encefalitis, con deterioro neurológico que puede provocar coma en un periodo de 24 a 48 horas.